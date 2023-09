SC 04 verliert Spiel und zwei Spieler

— Der Fußball–Landesligist SC 04 Tuttlingen hat am Sonntag eine 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen den TSV Ofterdingen einstecken müssen. Er beendete die Partie zu neunt. Der Unparteiische stand auch danach noch im Fokus.

„Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden“, ärgerte sich SC–Trainer Andreas Probst über die Leistung von Florian Guth, der bereits in den Anfangsminuten zwei Tuttlinger mit Gelb verwarnt und kurz nach der Trinkpause im ersten Abschnitt Buba Camara mit Rot vom Feld geschickt hatte (27.).

Zu dem Zeitpunkt führte die Elf des Sportclubs dank des Strafstoßtreffers von Florin Tirca (23.) noch 1:0. Sie hätte deutlicher führen können — ehe der torgefährliche SC–Angreifer das Feld verlassen musste. Nach einem langen Ball sei ein TSV–Spieler auf Hüfthöhe an Camara vorbeigesprungen. Der soll laut Probst „Fuck you, man“ — mögliche Übersetzung: Leck mich am A.... (oder schlimmer/Anm.d.Red.) — entgegnet haben, woraufhin der Unparteiische nach Rücksprache mit seinem Linienrichter aufgrund einer Beleidigung die Rote Karte zückte. Zum Unverständnis des SC–Trainers, aus dessen Sicht die Entscheidung nach der Äußerung auf Englisch überzogen war. Sie war einen Wendepunkt: Jannick Schmitt stellte den Spielstand auf den Kopf, als die Nullvierer zweimal nachlässig verteidigten (29./36.).

„In der zweiten Halbzeit hat nur eine Mannschaft gespielt“, blickten Probst und Emanuele Ingrao, neu im Trainerteam, zurück. Trotz sehr viel Ballbesitz hatten sich die Gastgeber aber keine Großchancen erarbeiten können. „Das war eine bittere Niederlage — schlimmer als die gegen Böblingen“, verglich Probst die Partie mit dem 0:6 bei der SV Böblingen.

Zu allem Überfluss hatte auch noch Razvan Radu die Rote Karte gesehen, nachdem er seinen Gegner lediglich geschubst habe, so Probst (90.+2). Der Schiedsrichter legte die Aktion aber als eine Tätlichkeit aus.

SC 04 Tuttlingen: Andrei–Alexandru Burdun — Florin Tirca, Amat Dibba, Aaron Barquero Schwarz, Emir Cesmeciler — Alexandru–Claudiu Török, Nico Wieneke, Robin Petrowski, Esad Kadric (82. Jeremy Cerqueira Ruiz) — Gabriel–Razvan Tomulescu (63. Razvan Radu), Buba Camara.

Tore: 1:0 (23./Foulelfmeter) Florin Tirca, 1:1 (29.) und 1:2 (36.) beide Jannick Schmitt. — Besondere Vorkommnisse: Rote Karten gegen Buba Camara (27./Tuttlingen wegen Beleidigung) und Razvan Radu (90.+2/Tuttlingen wegen Tätlichkeit). — Gelbe Karten: 4/4. — Schiedsrichter: Florian Guth (SRG Saulgau). — Zuschauer: 250.