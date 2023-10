SC 04 Tuttlingen will Zweitplatziertem ein Bein stellen

Bevor für den SC 04 Tuttlingen in der Fußball-Landesliga eine spielfreie Woche ansteht, möchten die Donaustädter dem Spitzenteam der SG Empfingen ein Bein stellen. Der Tabellenzweite gastiert am Sonntag um 15 Uhr im Donaustadion.

Der Sportclub (18 Punkte/15:18 Tore) stand in dieser Runde schon mehreren hoch gehandelten Teams aus der oberen Tabellenhälfte gegenüber. Zweimal ist ihm dabei eine Überraschung gelungen ‐ so beim 0:0-Unentschieden auf dem Kunstrasen des VfL Nagold und beim 2:1-Heimsieg gegen den VfL Sindelfingen. „Genau diese Spiele machen uns Mut“, sagt Tuttlingens Trainer Andreas Probst. Dessen achtplatziertes Team, dem am 13. Spieltag neben Florin Tirca vermutlich auch Nico Wieneke fehlen wird, bleibt im Falle eines weiteren Überraschungserfolgs zum fünften Mal in Serie ohne Niederlage. Auf zwei Siege folgten zuletzt zwei Unentschieden ‐ die allerdings aus SC-Sicht vermeidbar waren. Das große Manko derzeit: die Chancenverwertung.

Gegen die SGE (23/25:10), die seit dieser Runde von Alexander Eberhart (davor FC 07 Albstadt) trainiert wird und bislang ein Spiel weniger als die Gastgeber ausgetragen hat, muss sich der SC 04 vor dem Tor wohl deutlich steigern. Die Nordschwarzwälder haben zuletzt an ihrem spielfreien Wochenende die Tabellenführung an den VfL Nagold abgeben müssen und wollen nach ihren ersten beiden Niederlagen zurück in die Spur finden. Sie setzten sich Anfang August in der dritten Verbandspokalrunde mit 4:1 gegen die Donaustädter durch, als beide Seiten mit einem unvollständigen Aufgebot angetreten waren.

Empfingens spielender Co-Trainer Daniel Seemann, Ex-Regionalligaakteur der TSG Balingen, traf doppelt. Der 31-Jährige zog sich aber wenige Wochen später einen Kreuzbandriss zu. An diesem Spieltag wird unter anderem auch Pascal Schoch ausfallen. Der Neuzugang des Oberligisten FC Holzhausen, mit zehn Treffern derzeitiger Toptorjäger der Liga, sah zuletzt die Gelb-Rote Karte. „Sie sind trotzdem der absolute Topfavorit mit so einer Mannschaft“, sagt Probst, der aber betont: „Zu Hause möchten wir wieder einmal einen Dreier einfahren, bevor wir in die Pause gehen.“