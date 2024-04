SC 04 Tuttlingen steht sich selbst im Weg

Schwarzes Osterwochenende für den Fußball-Landesligisten SC 04 Tuttlingen: Sowohl das Auswärtsspiel beim TSV Ofterdingen als auch die Partie beim SV Wittendorf haben die Donaustädter verloren. Dabei standen sich die SC-Akteure meist selbst im Weg.

Tuttlingens Trainer Andreas Probst war nach den beiden Auswärtsniederlagen doppelt bedient. „Die Niederlage gegen Ofterdingen war absolut verdient. Wir waren nicht präsent und haben die Zweikämpfe nicht angenommen - wir waren einfach nicht da. Und Ofterdingen war bissig bis zum Schluss. Die machen aus zwei Abschlüssen zwei Tore. In der zweiten Halbzeit waren wir überlegen, doch vor dem Tor hat der letzte Pass gefehlt“, sagt Probst. SC-Stürmer Mario Giesler hatte in der ersten Halbzeit eine 100-prozentige Chance auf dem Fuß, doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt. „Dieses Tor muss er machen!“, ärgert sich der SC-Coach.

Doch nach dem Nackenschlag gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf wurde es zwei Tage später nicht besser. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Wittendorf rächte sich der Chancenwucher, während der Gastgeber mit „zwei Sonntagsschüssen“ binnen fünf Minuten durch Dominik Müller das Spiel drehte, auf den Kopf stellte und gewann.

Kurz vor der Halbzeitpause war Tuttlingens Florin Tirca beim Stand von 1:0 für den Gast mit Vollspeed in einen Zweikampf gerauscht, dabei ausgerutscht und mit gestreckten Beinen in seinen Gegenspieler gefahren. Der Unparteiische zückte Rot. „Zu diesem Zeitpunkt hätte es für uns eigentlich schon 5:0 statt nur 1:0 stehen müssen“, wetterte Probst. Doch Wittendorf konnte aus seiner Überzahl spielerisch keinen Profit schlagen. Auch zu zehnt agierten die Tuttlinger aus Sicht des SC-Trainers überlegen. „Wir standen gut, haben die Räume eng gemacht. Aber wir machen aus unseren vielen Chancen einfach keine Tore. Was wir heute alles vergeben haben. Und Wittendorf war richtig schlecht“, haderte Probst mit dem Dauerproblem der ungenügenden Chancenausbeute. So hatte das Sturmdou Buba Kamara und Mario Giesler gleich reihenweise beste Möglichkeiten, um die Tuttlinger Farben zum Auswärtssieg zu schießen. Doch der frustrierte SC04-Trainer musste zusehen, wie seine Mannen eine Tormöglichkeit nach der anderen vergaben, vertendelten und herschenkten. Symptomatisch das 1:0-Führungstor für den SC 04 Tuttlingen durch Mario Giesler (22. Minute), ein Zufallsprodukt: „Eine Ecke wird in den Strafraum verlängert und aus dem Gewühl heraus drückt ihn Mario Giesler rein. Dieses Ostern werde ich so schnell nicht vergessen“, brodelte es in Andreas Probst auf dem Weg von Wittendorf in Richting Heimat.

In der Tabelle belegt der SC 04 Tuttlingen den 13. Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV Ofterdingen. Am Samstag kommt es dann zum Derby, wenn der SV Seedorf um 17 Uhr in Tuttlingen gastiert.

TSV Ofterdingen - SC 04 Tuttlingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Jonas Walker (34. Minute), 2:0 Claudio Rago (82.). - Gelbe Karten: 0/2. - Schiedsrichter: Rico Neidinger. - Zuschauer: 150.

SV Wittendorf - SC 04 Tuttlingen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Mario Giesler (22.), 1:1 und 2:1 beide Dominik Müller (77. + 82.). Gelbe Karten: 3/1. - Schiedsrichter: Silas Buth. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte für Florin Tirca (SC 04 Tuttlingen, 44.). Zuschauer: 150.