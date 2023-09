SC 04 Tuttlingen patzt gegen Seedorf

‐ Der Fußball-Landesligist SC 04 Tuttlingen hat am Sonntag das Bezirksderby beim SV Seedorf mit 0:1 (0:1) verloren. Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt.

„Das war eine ganz schlechte Leistung von vielen. Es war nicht landesligawürdig, was wir gezeigt haben“, fand SC-Trainer Andreas Probst deutliche Worte. Er sprach von einer verdienten Niederlage. „Wir waren in den ersten 30 Minuten gar nicht im Spiel. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, die Seedorfer waren viel aggressiver“, sagte der 39-Jährige, aus dessen Sicht sein Schlussmann Andrei-Alexandru Burdun beim Gegentreffer aus dem Tor hätte kommen müssen. „Dann haben wir umgestellt und hatten Zugriff und Chancen, die wir nicht genutzt haben. Wenn es zur Halbzeit aber 4:0, 4:1 oder 5:1 für Seedorf steht, können wir uns nicht beschweren.“

Hausherren schwächen sich selbst

Letztlich war in der Abwesenheit des gesperrten SC-Torjägers Buba Camara nur ein Treffer gefallen. Den erzielte Marco Lenz im Anschluss an einen Freistoß (15.). Das SVS-Team von Trainer Jonas Baumgartner und Spielertrainer Marc Agyemang, der nicht zum Einsatz gekommen war, wurde für die ausbaufähige Chancenverwertung nicht bestraft. Wenige Minuten nach einem Pfostenschuss von Tom Ritzel schwächten sich die Hausherren dann selbst. Der bereits verwarnte Mario Grimmeißen schoss den Ball weg und erhielt von Schiedsrichter Christof Pejdo die Gelb-Rote Karte (71.).

„Es war ein sehr umkämpftes, hektisches Spiel. Wir haben es verpasst, das 2:0 nachzulegen. Tuttlingen hatte nach der Halbzeit etwas mehr Spielanteile, aber wir haben wenig zugelassen ‐ und wenn etwas durchgekommen ist, dann war Moritz Karcher zur Stelle“, sagte Agyemang. „Auch nach der Pause hatten wir die gefährlicheren Chancen. Insgesamt war es ein dreckiger Sieg“, fügte der 35-Jährige hinzu.

Camara und Dibba fehlen

Der SC 04 wird am Freitag gegen den VfL Sindelfingen noch einmal ohne Camara antreten müssen ‐ und ohne Amat Dibba: Der Innenverteidiger meckerte, sah die Gelbe Karte, reklamierte danach erneut und wurde mit der Ampelkarte vom Feld geschickt (90.+6).

SV Seedorf: Moritz Karcher ‐ Yannik Scheck, Marco Lenz, Marvin Roth ‐ Linus Haag (63. Timmy Haag), Hendrik Berg ‐ Joshua Broghammer (63. Frieder Mauch), Dennis Rothkranz, Tom Ritzel (85. Darius Gutekunst), Mario Grimmeißen ‐ Jonas Haag (73. Elias Schmid).

SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun ‐ Emir Cesmeciler (83. Zvonimir Zovko), Amat Dibba, Patrick Renner, Moritz Walz ‐ Robin Petrowski, Marcel Misic ‐ Jeremy Cerqueira Ruiz (89. Gabriel-Razvan Tomulescu), Aaron Barquero Schwarz, Alexandru-Claudiu Török (63. Esad Kadric) ‐ Nico Wieneke (73. Pa Lamin Darobe).

Tor: 1:0 (15.) Marco Lenz. ‐ Gelbe Karten: 3/4. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Mario Grimmeißen (71./SVS; Ballwegschlagen) und Amat Dibba (90.+6/SC 04; Reklamieren). ‐ Schiedsrichter: Christof Pejdo (SRG Waiblingen). ‐ Zuschauer: 200.