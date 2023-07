SC 04 Tuttlingen besteht erste Pokalrunde nach Elfmeterschießen

Der SC 04 Tuttlingen hat am Mittwochabend im heimischen Donaustadion die zweite Runde des WFV–Pokals erreicht. Der Fußball–Landesligist setzte sich gegen seinen Liga– und Bezirkskonkurrenten SV Zimmern mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Zuvor war auf das 3:3 (2:1) in der regulären Spielzeit eine torlose Verlängerung gefolgt.

In Runde zwei steht der Sportclub am Samstag (15.30 Uhr) auswärts dem SV Croatia Reutlingen, einem Mitaufsteiger in die Landesliga, gegenüber.

Den Sprung dorthin haben sich die Nullvierer selbst schwerer gemacht als nötig. Sie ließen im ersten Pflichtspiel unter Andreas Probst zahlreiche Tormöglichkeiten aus — wie schon in mehreren Vorbereitungspartien. „Es war echt wahnsinnig“, sagte Probst nach der Partie, „bis zur 90. Minute muss es klar für uns entschieden sein.“ Und dennoch: „Die Jungs haben es super gemacht“, lobte der neue Coach die Leistung an sich, die für ihn weniger als einen Monat vor dem Ligaauftakt vordergründig ist.

Zunächst war seine Elf durch den Treffer von Vittorio Lettieri früh in Rückstand geraten (4.). Buba Camara (12.) und Amat Dibba (39.) drehten die Partie, Nico Wieneke erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:1 (47.). Die Gastgeber verhalfen dem SV Zimmern, für den die Ex–Tuttlinger Luca Barroi und Tadeo Sias Campos aufliefen, zum Anschlusstreffer durch den eingewechselten Stefan Mutapcic (62.) — und mussten aufgrund ihrer schwachen Chancenverwertung nachsitzen: SVZ–Routinier Markus Vogel glich im Anschluss an einen Eckball zum 3:3 aus (90.+3) und beförderte die Zimmerner bei der Pflichtspielpremiere von Steffen Breinlinger und dessen Co–Trainer Marc Genter doch noch in die Verlängerung.

In den ausgeglichenen 30 Minuten agierten beide Teams defensiv. Am Punkt stellten anschließend die Donaustädter treffsicherere Schützen.

Aus Sicht von SVZ–Trainer Steffen Breinlinger kam der Sportclub insgesamt gesehen verdient weiter. Seinem Team fehle momentan noch die Konstanz in den Leistungen. „Ich habe es mir natürlich anders vorgestellt. Vor allem in den ersten 60 Minuten war es ein sehr schwacher Auftritt von unserer Seite“, sagte er nach seinem ersten Pflichtspiel als SVZ–Coach und fügte hinzu: „Ab der 60. Minute wurde es deutlich besser. Wir haben eher das gezeigt, was wir können.“

Zudem habe er sein Team in der Verlängerung in Sachen Kondition stärker und auch präsenter wahrgenommen als den Gegner. Gereicht für den Zweitrundeneinzug hat es letztlich nicht.

Der SVZ startet am 12. August in die Liga, der SC 04 erst am 20. August beim SV Nehren. Das direkte Duell gegen den SV Zimmern in der Hinrunde steht am 3. Oktober in Zimmern an.

SC 04 Tuttlingen: Andrei–Alexandru Burdun — Amat Dibba, Marcel Misic, Moritz Walz, Robin Petrowski (85. Pa Lamin Darobe), Nico Wieneke, Florin Tirca, Jeremy Cerqueira Ruiz (73. Omar Badjie), Emir Cesmeciler (67. Zvonimir Zovko), Carlos Hehl, Buba Camara (83. Ali Sarigül).

SV Zimmern: Chris Fast — Fabian Grenz, Nicolo Ippolito, Daniel Thieringer (83. Jason Noack), Leon Kücking, Niklas King, Nino Schrankenmüller, David Tamer (59. Joshua Hempel), Luca Barroi (112. Tadeo Sias Campos), Thomas Herdt (46. Markus Vogel), Vittorio Lettieri (46. Stefan Mutapcic).

Tore: 0:1 (4.) Vittorio Lettieri, 1:1 (12.) Buba Camara, 2:1 (39.) Amat Dibba, 3:1 (47.) Nico Wieneke, 3:2 (62.) Stefan Mutapcic, 3:3 (90.+5) Markus Vogel. — Elfmeterschießen: 4:3 Ali Sarigül, 4:4 Nicolo Ippolito, 5:4 Carlos Hehl, 6:4 Zvonimir Zovko, 6:5 Tadeo Sias Campos, 7:5 Florin Tirca. — Gelbe Karten: 1/2. — Schiedsrichter: Jonas Toranzo (SRG Zollern–Balingen). – Zuschauer: 125.