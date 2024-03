SC 04 steht vor Doppelspieltag

Der SC 04 Tuttlingen bestreitet am Osterwochenende gleich zwei Spiele. Am Karsamstag treten die Do-naustädter beim TSV Ofterdingen an, am Ostermontag wird die Partie beim SV Wittendorf nachgeholt.

TSV Ofterdingen - SC 04 Tuttlingen (Sa., 15.30 Uhr/Hinspiel: 2:1). Das Hinspiel war reich an Kuriositäten. Ein in allen Belangen überlegener Gastgeber verlor am Ende und musste noch zwei rote Karten beklagen. „Das war Einbahnstraßenfußball von uns auf ein Tor. Zur Pause hätten wir eigentlich 6:0 führen müssen. Aber dann bekommen wir die rote Karte und fangen uns vor und nach der Halbzeitpause Kontertore ein“, sagt Tuttlingens Trainer Andreas Probst.

Die Rotsperren für Buba Camara und Razvan Radu wollten die Donaustädter nicht auf sich sitzen lassen. Der SC schickte dem WFV nach dem Spiel Videomaterial von den zwei Situationen, die der Unparteiische jeweils mit einer roten Karte für Tuttlingen bedacht hatte. Mit Erfolg: Der Verband milderte die Sperren ab. „Trotzdem muss man festhalten, dass wir selbst Schuld an der Niederlage waren. Ofterdingen hat sich in der zweiten Halbzeit gegen unsere neun Feldspieler mit Mann und Maus im eigenem Sechzehner verschanzt“, erinnert sich Probst. „Da haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Mich nervt es nur, dass Ofterdingen am Mittwoch seinen Trainer Markus Bradtke gefeuert hat. Jetzt ist die Mannschaft gegen uns besonders motiviert zu zeigen, dass sie es kann. Wir wollen das Spiel deshalb nicht zu überhastet angehen und nicht ins offene Messer laufen.“ Der SC04-Kader ist komplett, auch der zuletzt gesperrte Amat Dibba ist wieder mit von der Partie, ebenso die angeschlagenen Alexandru-Claudiu Török und Lukas Stengelin.

SV Wittendorf - SC 04 Tuttlingen (Mo., 14 Uhr). Das Spiel hätte Anfang November stattfinden sollen, doch der Schiedsrichter befand den Rasen für nicht bespielbar, was vor allem im Tuttlinger Lager für großen Unmut gesorgt hatte. „Wir waren eineinhalb Stunden gefahren und der Rasen sah bespielbar aus. Wir wollten unbedingt spielen“, sagt SC-Trainer Probst. Auf dem kleinen Rasenplatz erwartet der Coach der Tuttlinger einen körperlich robust zu Werke gehenden Gastgeber, „der weniger über das Spielerische kommt, sondern körperlich spielt“, so Probst. Darauf müsse man sich einstellen und dagegenhalten.

„Aber ich habe ein gutes Gefühl, wir haben gut trainiert, und ich bin optimistisch, dass wir sechs Punkte mit nach Hause holen können.“ Beide Auswärtsgegner der Tuttlinger sind Kellerkinder, die ihre letzten Chancen auf den Klassenerhalt nutzen wollen. Ofterdingen steht auf dem 15., Wittendorf auf dem 16. Platz. Der SC 04 Tuttlingen auf Rang 13 möchte sich in den Duellen Luft auf die Untiefen der Tabelle verschaffen.