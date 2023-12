SC 04 blickt auf ereignisreiche Halbserie zurück

Der Wintereinbruch hat unter anderem bei den Teams aus der Fußball-Landesliga für einen vorzeitigen Start in die mehrmonatige Pause gesorgt. Der Vertreter aus dem Kreis, der SC 04 Tuttlingen, kann als einziges Team nicht einmal auf eine komplett abgeschlossene Hinrunde in der 17er-Staffel blicken.

Mit 18 Punkten aus 15 Spielen liegt der Sportclub im verzerrten Tabellenbild auf Abstiegsrang 14. „Ich habe das Gefühl, dass wir schon seit zwei Monaten in der Winterpause sind“, sagt Andreas Probst. Die Empfindung des Trainers und Sportmanagers der Tuttlinger kommt mit Blick auf die ausgefallenen Begegnungen nicht von ungefähr. Der Aufsteiger hatte am 29. Oktober spielfrei und konnte eine Woche später aufgrund der Platzverhältnisse die Auswärtspartie beim SV Wittendorf nicht austragen. Nach den Niederlagen gegen den SV Croatia Reutlingen (1:2) und beim TSV Ehningen (0:2) durchkreuzte der Schneefall den Rückrundenauftakt. Auf den meisten anderen Plätzen konnte zumindest der vorletzte Spieltag des Jahres noch ausgetragen werden, doch der SC 04 musste beide Heimpartien (gegen den VfL Nagold und den SV Nehren) absetzen lassen.

„Dass wir so in die Winterpause gehen müssen und auf einem Abstiegsplatz stehen, ist vielleicht nicht optimal“, weiß Probst. Er sieht darin aber auch den möglichen Vorteil, dass die Sinne der Spieler dadurch geschärfter sind. Der SC-Coach, der am Donnerstag 40 Jahre alt wurde, ist nach wie vor überzeugt davon, dass sich sein Aufgebot aus eigener Kraft von den Abstiegsplätzen entfernen kann und somit den angestrebten Ligaverbleib erreicht.

Im Laufe der Hinrunde wurde sein Trainerteam um Emanuele Ingrao erweitert, der seine Erfahrung aus höherklassigen Stationen einbringt. Bei seinem Debüt erlebte der Landesligist einen bitteren Nachmittag und unterlag bei der SV Böblingen in Unterzahl 0:6. „Bis auf ein, zwei Spiele war die Leistung an sich immer in Ordnung“, zieht Probst eine Zwischenbilanz. Doch das entscheidende Manko seiner größtenteils jungen Mannschaft ist die schwache Verwertung der Tormöglichkeiten, die ein ums andere Mal - beispielsweise gegen Croatia - drei Punkte verhinderte. Den 16 eigenen Treffern stehen allerdings nur 24 Gegentore gegenüber. Die defensive Stabilität zeigten die Nullvierer unter anderem beim 2:1-Überraschungserfolg Ende September gegen den Verbandsligaabsteiger VfL Sindelfingen. Direkt danach kam der späte 1:0-Derbysieg beim SV Zimmern zustande. Darauf folgten zwei Remis und zuletzt drei Niederlagen in Serie.

Dabei spielten zuletzt wieder einmal die Karten des Schiedsrichters eine Rolle. Insgesamt acht - zum Teil auch sehr umstrittene - Platzverweise erhielten die Donaustädter in den ersten 15 Partien. Fünf Rote Karten und drei Gelb-Rote Karten wurden ausgesprochen. Die jüngsten Strafen von Amat Dibba (Rot) und Buba Camara (Gelb-Rot) übertragen sich in das kommende Jahr.

In dem könnte Mario Giesler ein Faktor für die Tuttlinger werden, um in den verbleibenden 17 Begegnungen den direkten Wiederabstieg abzuwenden. Der erfahrene Offensivspieler steigt ab der Wintervorbereitung wieder bei seinem langjährigen Ex-Verein ein (wir berichteten), für den er bis 2016 aktiv war, ehe er zum damaligen Verbandsligisten FC Bad Dürrheim wechselte. Carlos Hehl wird nach mehrmonatiger Verletzungspause wieder mittrainieren. Erweitert wurde der Kader zudem bereits durch Lukas Pascal Stengelin, den Probst aus der zweiten Mannschaft hochgezogen hat. Gabriel Misic, der sich im Mai das Kreuzband gerissen hat, könnte im Laufe des Frühjahrs wieder dazustoßen.

