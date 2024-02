Lange Schlangen vor dem Geschäft haben es am Wochenende gezeigt: Nun hat der Imbiss „Big Bite Chicken“ in der Unteren Hauptstraße 12 in Tuttlingen eröffnet. Fast zwei Monate später als ursprünglich gedacht.

Sechs Tage die Woche offen

Schuld daran sei die Genehmigung gewesen, die sich verzögert habe. Das Gesundheitsamt habe Nachbesserungen verlangt, zum Beispiel bei den Fugen, sagt Mitarbeiter Shadi Rabat. Er ist einer von fünf Angestellten, die von Dienstag bis Sonntag, täglich von 11 bis 21 Uhr, hinter den Tresen stehen.

Der Inhaber ist eigentlich Apotheker

Der Name sagt es bereits: Bei „Big Bite Chicken“ dreht sich alles ums Huhn, von Grillhähnchen über Crispy Chicken bis hin zu syrischen Spezialitäten mit gerolltem Hähnchenfleisch und Reispfannen. Inhaber ist Zakaria Agha.

Er kam 2015 von Syrien nach Deutschland und ist eigentlich Apotheker, arbeitet aber bei Aesculap. Dort will er auch bleiben und dennoch nebenbei in seinem Laden arbeiten.

So war der Start

Mit dem Ansturm am vergangenen Wochenende, auch dank der Eröffnungsangebote, waren alle sehr zufrieden, sagen Shadi Rabat, Mohammed Jowabra und Thaer Al-Sheikh.