Bei der Lebenshilfe Tuttlingen sind ruhigere Zeiten eingekehrt, zumindest personell. Mit Susanne Sättele ist die Doppelspitze seit Oktober wieder komplett. Gemeinsam mit Frank-Karsten Willer muss sie sich unter anderem der Aufgabe stellen, wie mit der steigenden Anzahl von Pflegebedürftigen umzugehen ist.

Es war die neue berufliche Herausforderung, die Susanne Sättele dazu bewog, nach Tuttlingen zu wechseln. Zuvor hatte die aus Stockach stammende Sozialpädagogin bei der Stiftung St. Franziskus in Villingen-Schwenningen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet.

Nach sieben Jahren habe sie sich dann die Frage gestellt: Im vertrauten Metier weitermachen oder noch einmal den Sprung in einen neuen Bereich wagen? Sie entschied sich für Letzteres.

Mehrere personelle Änderungen

Bei der Lebenshilfe Tuttlingen ist sie nun als pädagogische Leitung für den Förder- und Betreuungsbereich zuständig, sowie für das Wohnen und den FED. Frank-Karsten Willer wiederum kümmert sich als kaufmännischer Geschäftsführer um die Finanzen und die Werkstätten. Angesichts der Aufgabenfülle sei eine derartige Doppelspitze sinnvoll, betonen beiden.

Mit Sätteles Einstieg bei der Lebenshilfe Tuttlingen kehrt die Einrichtung für Menschen mit Behinderung in ruhigeres Fahrwasser zurück.

Mehrere personelle Änderungen hatte es in den vergangenen Jahren auf der Führungsebene gegeben - zuletzt war Ende 2022 Martin ten Bosch vom Verwaltungsrat nach Differenzen von seinen Aufgaben als Geschäftsführer entbunden worden.

Im April vergangenen Jahres übernahm dann Frank-Karsten Willer die kaufmännische Leitung. Er war zuvor Vorsitzender des Verwaltungsrats gewesen.

400 Menschen leben und arbeiten bei der Lebenshilfe

Zusammen sind Sättele und Willer nun für rund 400 Menschen verantwortlich, die bei der Lebenshilfe leben und in den Werkstätten arbeiten. Dazu kommen weitere rund 200 Personen, die vom FED (Familienentlastender Dienst) betreut werden, der von rund eineinhalb Jahren an die Lebenshilfe angegliedert wurde.

Die große Herausforderung, die beide auf die Einrichtung zukommen sehen, ist der demografische Wandel: „Die Zahl der Pflegefälle bei Menschen mit Behinderungen nimmt stark zu“, sagt Willer.

Spürbar werden in diesem Bereich die Auswirkungen eines düsteren Kapitels: In der Nazizeit waren diese Menschen systematisch getötet worden. Dadurch gab es über Jahrzehnte kaum ältere Menschen mit Behinderungen. Doch nun altern die Jahrgänge nach 1945 und die Nachfrage nach Pflege steigt. „Diese Entwicklung schreitet schneller voran, als Fachleute gedacht haben“, so der Geschäftsführer.

Ein bis zwei Absagen pro Monat

Dass auch Altenpflegerinnen und Altenpfleger bei der Lebenshilfe arbeiten, ist bereits länger der Fall. Doch abgesehen von wenigen Notplätzen ist die Lebenshilfe Tuttlingen momentan nicht in der Lage, weitere Pflegefälle aufzunehmen. Ein bis zwei Absagen müssten sie jeden Monat erteilen, sagen Sättele und Willer. „In unserem bisherigen Wohnheim stoßen wir an die Grenzen“, so Willer.

Für viele sind die Werkstätten der Ort ihrer sozialen Kontakte. Frank-Karsten Willer

Derzeit läuft der 18 Millionen schwere Neubau, Ende September oder Anfang Oktober soll Einzug sein. Erst dann gibt es wieder Kapazitäten, um neue Pflegebedürftige aufzunehmen.

Auch Menschen ohne Pflegebedarf werden dort wohnen. „Das neue Gebäude ist extra so geplant, dass es multifunktional ist“, erklärt der technische Geschäftsführer. Es bietet 36 Plätze, von denen etwa ein Drittel schon fest belegt sei.

Spenden finanzieren die Extras

Finanziell stehe die Lebenshilfe trotz des teuren Neubaus solide da, unterstreicht Willer. Dennoch gibt es viele Extras, die die öffentliche Hand nicht trägt. „Ohne Spenden könnten wir einiges nicht umsetzen“, sagt Sättele. Die Gestaltung der Freizeitbereiche, etwa ein Grillplatz vor dem neuen Wohnheim, wird durch derartige Gelder finanziert.

Andrea Flad, Dominikus Burger und Werner Zigaitis arbeiten in den Werkstätten der Lebenshilfe (von links). (Foto: Sabine Krauss )

Etwas Sorge bereitet der Geschäftsführung allerdings der Blick in die hauseigenen Werkstätten. In diesen finden Menschen eine Arbeit, die entweder in der Lebenshilfe wohnen oder von außerhalb kommen.

Bislang lief das ganz gut: Rund 50 Medizintechnikbetriebe und weitere Unternehmen statten die Lebenshilfe regelmäßig mit Aufträgen aus. Doch derzeit herrscht eine leicht rückläufige Tendenz vor, die Aufträge werden weniger.

Individueller Betreuungsbedarf steigt

Zudem kommt ein weiterer Aspekt, auf den eingegangen werden muss: „Die jüngeren Menschen, die nachkommen, brauchen mehr Betreuung und eine individuellere Ansprache“, stellt Willer fest. „So beschäftigen wir uns gerade mit einem Projekt, wie die Zukunft der Werkstätten aussehen könnte“, sagt er.

Wie wichtig die tägliche Beschäftigung für viele seiner Schützlinge ist, sieht er jeden Tag. „Die Arbeitsmotivation ist meistens sehr hoch, für viele sind die Werkstätten der Ort ihrer sozialen Kontakte“, sagt Willer.

Jeder arbeitet dabei so, wie er kann. Möchte sich jemand ausruhen, stehen im hinteren Bereich Ruhemöglichkeiten zur Verfügung. Auch rund zehn Außenarbeitsplätze gibt es, etwa bei Aesculap, beim Landratsamt und der Stadt Tuttlingen. Aktuell sei man dabei, weitere Plätze zu suchen, so Sättele.