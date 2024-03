Panne in der Radiologie: Das Röntgengerät im Tuttlinger Klinikum ist kürzlich für zehn Tage ausgefallen. Ärgerlich war das vor allem für Notfälle. Etliche Betroffene mussten mit Knochenbrüchen und sonstigen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser ausweichen. Inzwischen funktioniert das Gerät aber wieder.

Röntgen, CT und MRT übernimmt im Klinikum ein privater Betreiber, die Evidia MVZ Radiologie Tuttlingen (bis 2022 hieß das Unternehmen „Meine Radiologie & blikk Holding“). Sie ist direkt bei der Notaufnahme angesiedelt.

Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteil

Das Problem dort war offenbar eine kaputte Röntgenröhre, teilen das Klinikum Tuttlingen und Evidia auf Nachfrage mit. Üblicherweise könne so eine Röhre schnell ausgetauscht werden, sagt Klinik-Pressesprecherin Aline Auer. „Leider gab es bei diesem spezifischen Gerät einen Lieferengpass.“

In der Radiologie behalf man sich vorübergehend mit dem CT, Computertomografie. In vielen Fällen könne das CT das Röntgen ersetzen, das sei allerdings gerätetechnisch aufwändiger, erklärt Auer. Und in manchen Fällen auch gar nicht möglich.

Was ist der Unterschied zwischen Röntgen, MRT und CT? Ein Röntgengerät nutzt Strahlen, um Bilder des Körperinneren zu erzeugen. Es geht schnell und einfach und eignet sich besonders gut für die Darstellung von Knochen, zum Beispiel bei Brüchen. Beim Röntgen bekommt man allerdings nicht so detaillierte Bilder wie beim CT (Computertomografie) oder MRT (Magnetresonanztomografie), die den Körper scheibchenweise darstellen können. Das CT arbeitet ebenfalls mit Röntgenstrahlen und eignet sich gut für Knochen, Gewebe und Organe. Das MRT funktioniert mit Magnetfeldern und Radiowellen und kann Weichteile wie Muskeln, Sehnen, Gehirn und Rückenmark detailliert darstellen. Obwohl die Bildgebung langsamer ist als beim CT, bietet das MRT eine bessere Kontrastauflösung.

Notfallpatienten, bei denen das Röntgen nicht aufgeschoben werden konnte, hätten deshalb an andere Kliniken wie Singen oder Villingen-Schwenningen verwiesen werden müssen. Das habe eine „niedrige zweistellige Zahl von Patienten“ betroffen. Weil im Anschluss ans Röntgen auch andere Behandlungen notwendig gewesen seien, seien Medizinische Versorgungszentren wie in Spaichingen keine Option gewesen, erläutert Auer.

Ausfälle wie diese seien nicht an der Tagesordnung, betont Klinik-Geschäftsführer Sebastian Freytag. In der Regel seien Gerätewartungen oder Reparaturen und damit einhergehende Betriebseinschränkungen in der Radiologie gut planbar.

„Insoweit war der vollständige, ungeplante und auch unerwartete Ausfall eines Röntgengerätes für etwa zehn Tage ein sehr ungewöhnliches Ereignis“, meint Freytag. Die Nachteile für die Patientinnen und Patienten hätten durch das CT und die gute Abstimmung mit den anderen Kliniken aber begrenzt werden können.

Ein zweites Röntgengerät muss her

Allerdings: Schon vor dem Zwischenfall sei geplant gewesen, eine zweite Röntgenanlage zu kaufen. „Es ist insoweit sehr bedauerlich, dass diese noch nicht installiert war“, so Freytag. Die Radiologie wird derzeit umgebaut, einige Geräte werden ersetzt, auch ein zweites MRT soll dazukommen. Wenn dieser Umbau abgeschlossen ist, ist laut Klinikum Platz für das zweite Röntgengerät. In einigen Monaten soll es soweit sein.