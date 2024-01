Rittergartenverein startet wieder Reihe ausgesuchter Filme

Der Rittergartenverein beginnt am Mittwoch, 10. Januar, mit seiner neuen Reihe ausgesuchter Filme. Den Anfang macht der Film „Die Theorie von allem“, in dem zwei deutsche Physiker in der Schweiz auf die Ankunft eines iranischen Wissenschaftlers warten.

In dem Drama „Joyland“ hadert am 24. Januar ein junger pakistanischer Mann mit den Erwartungen seiner konservativen Großfamilie. In dem Festivalsliebling „The Quiet Girl“ verbringt eine zurückhaltende Neunjährige den Sommer ohne ihre Familie (7. Februar). Ken Loachs „The Old Oak“ zeigt am 21. Februar die ungewöhnliche Solidarität zwischen syrischen Flüchtlingen und ehemaligen Mienenarbeitern in Englands Kohlerevier. Wim Wenders „Perfect Days“ ist am 6. März auf den Spuren des meditativen Alltags eines japanischen Toilettenreingers. John Malkovich und Fanny Ardant sind am 20. März die Stars in der skurrilen Komödie „Monsieur Blake zu Diensten“. Das innovative Sci-Fi-Drama „Lola“ zeigt am 10. April, wie zwei britische Schwestern mit einer Maschine, die Tonsignale aus der Zukunft empfangen kann, ungewollt den Lauf des Zweiten Weltkriegs verändern. Den vorläufigen Abschluss bildet am 24. April die Romanze „My Sailor, my Love“. Beginn der Filme ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro, Vereinsmitglieder zahlen sieben Euro.