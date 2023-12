Mehr Veranstaltungen, mehr Kooperationen und noch mehr Kultur. Der Tuttlinger Rittergartenverein hat für kommendes Jahr viel geplant - und das mit neuem Vorstand.

Rittergartenverein stand vor dem Aus

Seit dem 17. November weht im Tuttlinger Rittergartenverein frischer Wind. Es gibt eine neue Vorstandschaft. Nachdem die ehemalige Vorsitzende Christine Treublut zurückgetreten ist und Christof Manz die Geschäftsstelle geschlossen hat, stand dieser kurz vor dem Ende.

„Als ich das gehört habe, hat mir das Herz geblutet“, erinnert sich Ursula Kattler. Nach Bedenkzeit und Vorgesprächen zögerte sie nicht, die Nachfolge von Christine Treublut zu übernehmen.

Was ist für 2024 geplant?

„Ich bin motiviert, die Dinge nun anzupacken“, sagt die neue Vorsitzende. Ihre Stellvertretung übernimmt Jutta Strobel, die den Verein bereits seit Jahrzehnten kennt und mitgestaltet - besonders, wenn es um die Auswahl der Künstler geht. Und was ist geplant?

Wir möchten die Erinnerungskultur stärken. Die Tür steht offen für Menschen aus anderen Ländern, die motiviert sind und sich beteiligen möchten. Uschi Kattler

„Wir haben 2024 viel vor, sind bereits mit Künstlern im Gespräch oder haben die Verträge sogar schon unterschrieben“, sagt Kattler. „Da möchten wir versuchen, eine große Bandbreite zu bieten. Von bekannten Künstlern, bis zu denen, die noch nie vor Publikum gespielt haben“, ergänzt sie.

Erstes Konzert noch im Dezember

Auch Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen für Kinder sowie Senioren und Konzerte sind geplant. „Das erste findet diesen Monat, am 23. Dezember, statt. Da stehen nämlich Rockatonixx und Orlando Gold auf der Bühne in der SC04 Clublounge“, erzählt Kattler.

Auch Kooperationen soll es kommendes Jahr vermehrt geben. „Beispielsweise mit der Tuttlinger Volkshochschule. Aber auch andere Institutionen zeigten sich in ersten Gesprächen bereits interessiert“, sagt sie.

Und: „Wir möchten auch wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Traditionell, wie man ihn kennt, direkt am Rittergarten.“ Was auch wie gewohnt weiterläuft, ist das Rittergartenkino des Vereins.

Von München nach Tuttlingen wegen der Liebe

Die 62-Jährige hat die Donaustadt zu ihrer Wahlheimat gemacht. Ursprünglich kommt sie aus München. „Der Liebe wegen bin ich nach Tuttlingen gezogen. Und mir gefällt es hier richtig gut“, sagt sie. Ihr Mann, Thomas Kattler ist Tuttlinger und als FDP-Mitglied im Tuttlinger Gemeinderat vertreten.

Macht in Freiburg ihren Master

Neben ihrer Arbeit im Verein hat sie sich an der Universität in Freiburg jüngst für ihren Master in „vergleichende Geschichte der Neuzeit“ eingeschrieben.

Auch ihr Bachelorstudium hat sie bereits in Freiburg absolviert. „In Neuzeitlicher Geschichte, Politik und Organisationssoziologie - das passt wunderbar zu meiner Arbeit im soziokulturellen Rittergartenverein“, bemerkt sie.

Denn: auch politische Themen sollen bei den Veranstaltungen des Vereins nicht zu kurz kommen. „Da darf man dann auch ruhig mal eine kritische Meinung haben und anecken, solange alles respektvoll abläuft“, sagt sie.

So ist der Verein aufgestellt

Neben Ursula Kattler und Jutta Strobel als Vorsitzende gibt es im Verein auch noch weitere Änderungen: der bisherige Kassenprüfer Georg Bamberg übernimmt die Funktion des Kassierers, der bisherige Kassierer Thomas Mattes bleibt im Ausschuss. Auch Heike Gatzki und Mathias Schwarz werden den Ausschuss weiterhin unterstützen.

Vervollständigt wird der Ausschuss durch das neue Vereinsmitglied Marianna Suprunenko. Sie und ihr Mann Shenja Suprunenko kommen aus der Ukraine. „Ich finde es richtig toll, dass sie sich kulturell am Stadtgeschehen beteiligen“, sagt Kattler.

Zwei Neujahrswünsche

Für das kommende Jahr hat sie deshalb, passend dazu, zwei Neujahrswünsche: „Wir möchten die Erinnerungskultur stärken. Die Tür steht offen für Menschen aus anderen Ländern, die motiviert sind und sich beteiligen möchten“, sagt sie. Und der zweite Wunsch: „Eigene Räumlichkeiten.

Wenn ich träumen dürfte, würde ich mir ein großes Kulturzentrum für Tuttlingen wünschen, in dem viele Institutionen unter einem Dach sind“, sagt sie. Ähnliches gebe es in Draguignan, weiß Kattler: „Bibliothek, VHS, Musikschule, Rittergartenverein und Räume für Musiker - alles unter einem Dach. Das wäre eine riesen Bereicherung.“

Wer Interesse oder Fragen hat, erreicht den Rittergartenverein nun unter neuer Nummer: 015259486751 oder wie gewohnt über [email protected]