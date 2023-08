Ringzug in neuen Farben unterwegs

Die RegioShuttle RS1 des SWEG–Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn, die auf den Ringzug–Strecken fahren, erhalten derzeit ein Re–Design. Sie werden künftig alle im gelb–weiß-schwarzen „bwegt“-Design des Landes Baden–Württemberg unterwegs sein. Das teilt die SWEG mit.

Die ersten beiden neugestalteten Fahrzeuge haben Berthold Frieß, Ministerialdirektor im baden–württembergischen Verkehrsministerium, und Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG–Geschäftsführung, in Villingen der Öffentlichkeit präsentiert. „Die Verkehrswende funktioniert nur mit einem attraktiven SPNV–Angebot, dazu gehören auch attraktive Züge“, sagte Frieß. „Ich freue mich, dass wir die Züge des Ringzuges jetzt auf ein zeitgemäßes Niveau bringen. Wir hoffen auch, dass die Elektrifizierung des Ringzuges vorankommt, damit die Züge in absehbarer Zeit auf dieser Strecke emissionsfrei unterwegs sein werden.“ Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG–Geschäftsführung, sagte: „Wir freuen uns, als verlässlicher Partner des Landes weiterhin den Ringzugverkehr zu fahren — jetzt auch im Landesdesign.“

Vor der optischen Auffrischung verkehrten die Regio–Shuttle im elfenbein–roten Design der Hohenzollerischen Landesbahn. Außengestaltung, Sitze, Haltestangen, Müllbehälter, Türtaster mit Findungston und teilweise Fußböden wurden so überarbeitet, dass sie dem „bwegt“-Design entsprechen. Sukzessive erhalten alle der insgesamt 20 RS1–Fahrzeuge die neue Gestaltung. Die Arbeiten werden von dem Dienstleister OWS Service für Schienenfahrzeuge in Weiden in der Oberpfalz durchgeführt und dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2025.

Um die temporär fehlenden Fahrzeuge zu ersetzen, kommen seit März 2023 auf den Ringzug–Strecken auch grün–weiße RegioShuttle mit der Aufschrift „Breisgau–S-Bahn“ zum Einsatz. Diese Fahrzeuge fuhren lange Zeit auf den SWEG–Strecken rund um Freiburg, wo sie mittlerweile aber nicht mehr benötigt werden.

Die Umgestaltung der Fahrzeuge hängt auch damit zusammen, dass seit dem Jahreswechsel 2021/2022 das Land Baden–Württemberg das Erlösrisiko für den Ringzugverkehr vom Zweckverband Ringzug übernommen hat. Als Aufgabenträger für den Ringzug trägt das Land die Kosten für die Umgestaltung komplett. Die Fahrzeuge werden noch bis Anfang der 2030er–Jahre im Netz des Ringzugs im Einsatz sein. Dann erfolgt eine Umstellung auf elektrischen Betrieb und die Einführung eines neuen Fahrplans. Die Details zu dem neuen Fahrplankonzept sind noch in Ausarbeitung.