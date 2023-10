Das Durchforsten von Supermarkt-Prospekten auf der Suche nach den besten Angeboten gehört für viele zum wöchentlichen Ritual. Vier Monate ist es nun her, dass die Supermarktkette Rewe die Produktion von Papier-Werbeprospekten eingestellt hat. Rewe macht fast nur noch digitale Werbung. Wie kommt das bei den Kunden in Tuttlingen an?

Wer nicht online-affin ist, will weiter Papierversion

Wer sich rund um Rewe, Aldi und Edeka in der Weimarstraße umhört, bekommt unterschiedliche Reaktionen. Vielen ist die Umstellung von Rewe aufgefallen und nicht allen gefällt sie.

„Ich bin online nicht unterwegs“, sagt Monika Ries, die gerade zum Einkaufen unterwegs ist. Wer sich digital nicht gut zurechtfinde, verzichte ungern auf die Papier-Variante des Werbeprospektes, meint sie.

Die Umsätze liegen auch ohne die gedruckten Prospekte auf dem üblichen Niveau. Rewe-Sprecherin Susanne Münch

Vor allem für ältere Kunden sei es ein Verlust, das bestätigen auch andere. Jüngere dagegen nutzen ohnehin schon die Online-Angebote über diverse Apps.

Entscheidung über Einkauf fällt sonntags beim Blick in den Prospekt

Ein anderer Kunde, der seinen Namen nicht nennen will, erzählt: „Sonntagmorgens, wenn ich in die Prospekte schaue, entscheidet sich, in welchen Laden ich nächste Woche gehe.“

Das ist jetzt bei Rewe nur noch online möglich, und auch erst ab Montag. An diesem Wochentag veröffentlicht die Kette die neuen Angebote online. Papierprospekte waren meist schon am Freitag zu haben. Online hat Rewe nach eigenen Angaben die Tage umgestellt, um Kunden nicht zu verwirren. Viele wüssten dann nicht, welches Angebot nun gerade gelte, heißt es vom Konzern.

Umsätze leiden nicht durch Umstellung

Auch wenn Rewe von vielen Kunden für den Verzicht auf Papierprospekte Kritik einstecken musste, hält die Kette an der Umstellung fest.

„Die Umsätze liegen auch ohne die gedruckten Prospekte auf dem üblichen Niveau, daher stellt sich die Frage nach einer Rückkehr zu einer gedruckten Version nicht“, erklärt Pressesprecherin Susanne Münch auf Nachfrage. In Tageszeitungen schaltet das Unternehmen aber weiter gedruckte Anzeigen.

Rewe spart viele Ressourcen ein

Begründet wird der Schritt mit dem Umweltschutz. „Wir können uns beim Thema Nachhaltigkeit […] nur verbessern, wenn wir umdenken“, erläutert Peter Maly aus dem Vorstand der Rewe Group in einer Pressemitteilung. Nach eigenen Angaben spart Rewe durch den Verzicht auf Printprospekte jährlich 73.000 Tonnen Papier, 1,1 Millionen Tonnen Wasser, 380 Millionen Kilowattstunden Energie.

Das Unternehmen glaubt mit der Entscheidung, auch weiterhin allen Altersschichten gerecht zu werden. „Ältere Menschen sollten bitte nicht unterschätzt werden. Viele sind online unterwegs, surfen mit Tablet oder PC im Internet oder besitzen ein Smartphone, nutzen WhatsApp oder andere Apps“.

Ein Baumarkt hat es bereits vorgemacht

Andere Konzerne wie Lidl, Aldi und Edeka dagegen bieten weiterhin gedruckte Werbeprospekte an und wollen auf diese eigenen Aussagen zufolge auch nicht verzichten. Einzig der Baumarkt Obi geht den gleichen Weg. Die Kette hat Mitte 2022 ihren letzten gedruckten Prospekt verteilen lassen.