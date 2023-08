Reifenplatzer führt zu Unfall auf B 311

Knapp 10.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der nach einem Reifenplatzer an einem Opel am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 311 zwischen dem Ortsausgang Tuttlingen und der Bahnunterführung Möhringer Vorstadt passiert ist. Ein 21–Jähriger fuhr laut Polizeibericht gegen 6.30 Uhr mit einem Opel auf der Christian–Scheerer–Straße von Tuttlingen in Richtung Möhringen. Etwa 400 Meter vor der Bahnunterführung und der Abzweigung Donaueschinger Straße platzte der Reifen des rechten Vorderrads, woraufhin der 21–Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Opel kam nach Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte das Gestänge eines großen Vorwegweisers und blieb schließlich erheblich beschädigt im Grünstreifen vor den angrenzenden Bahngleisen stehen. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste von einem Abschleppdienst mit einem Kran geborgen und anschließend abtransportiert werden.