Ein großer Teil der Neuhauser Straße ist aktuell dicht. Das sorgt bei manch einem Unternehmen für finanzielle Einbußen und vor allem bei vielen Anwohnern für Unmut. Die können demnächst aber aufatmen, denn die Stadt vermutet ab September eine Verbesserung der Situation.

„Wir haben den Durchgangsverkehr Tag und Nacht und finden deshalb keinen erholsamen Schlaf“, schildert Sandra Schaz–Delisle die derzeitige Lage. Sie ist Anwohnerin der Sauerbruchstraße, eine der Umleitungsstrecken. Seitdem die Baustelle besteht, hätte sie mit deutlich mehr Verkehrslärm zu kämpfen. Außerdem mit Autos, die von ihr vermutet mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Straße fahren — Tag und Nacht.

KOD ist zweimal die Woche vor Ort

Die Probleme sind der Stadtverwaltung bekannt. So fänden seitens der Stadt als Straßenverkehrsbehörde und der Stadtentwässerung als Maßnahmenträger von Beginn an regelmäßige Kontrollen der Baustelleneinrichtungen statt, so Laurenzia Balzer, persönliche Referentin des Tuttlinger Oberbürgermeisters Michael Beck.

Bei uns in der Sauerbruchstraße geht es zu wie auf dem Nürburgring. Sandra Schaz-Delisle

Und weiter: „Ein Kollege des Kommunalen Ordnungsdienstes ist zwei Mal die Woche vor Ort und auch die Polizei kontrolliert immer wieder die Lage“, sagt sie.

Verkehrsaufkommen ist Belastung für viele Anwohner

Davon bekommen die Anwohner allerdings laut eigener Aussage wenig mit: „Wir haben uns schon mehrfach bei der zuständigen Stelle des Ordnungsamts beschwert und ein Nachbar hat sogar die Polizei kontaktiert. Es passiert gar nichts“, sagt Sandra Schaz–Delisle.

Auch Patrick Keller ist Anwohner und teilt den Unmut. „Die Straßen sind so eng und das extreme Verkehrsaufkommen ist wirklich eine Belastung“, sagt er und ergänzt: „Teilweise rasen die Autofahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit durch“. Keller selbst hätte sich bisher aber noch nicht an die Stadt gewandt.

Die Beobachtungen und Hinweise der Bewohner werden laut Aussage der Stadtverwaltung dafür genutzt, die Baustelleneinrichtung laufend zu optimieren. So wurde „die Schubertstraße gesperrt und nur für Anlieger freigegeben, um das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle zu reduzieren. In der Semmelweißstraße und in der Mozartstraße sind seit einigen Wochen Geschwindigkeitswarngeräte aufgestellt“, zählt Balzer auf.

Einige fahren falsch durch die Einbahnstraße

Das würde sich Sandra Schaz–Delisle auch bei sich wünschen, denn: „Bei uns in der Sauerbruchstraße geht es zu wie auf dem Nürburgring“, sagt sie. Außerdem gebe es sogar noch „so freche Auto– und Taxifahrer“, die entgegen der Einbahnstraße in der schmalen Gasse wieder herausfahren, stellt sie fest. Das ist auch Keller schon aufgefallen. „Das ist natürlich auch super gefährlich“, schätzt er die Lage ein.

„Bezüglich der Missachtung der Einbahnregelung wurden zusätzliche Verkehrszeichen zur Verkehrslenkung aufgestellt“, meint Balzer, weiß aber auch: „Ein Befahren der Einbahnstraßen lässt sich mit diesen Maßnahmen reduzieren, aber nicht komplett verhindern“.

Straßen zu kurz für Superblitzer

Besonders die Ortskundigen wären daher aufgerufen, sich an die klar beschilderte Verkehrsführung zu halten. Der Enforcement–Trailor, also der Superblitzer der Stadt, könne auf vielen der kürzeren Strecken nicht eingesetzt werden, wurde aber schon in der Meßkirchstraße aufgestellt, so Balzer. Das soll laut Stadtverwaltung auch noch einmal wiederholt werden.

Verbesserung der Situation in Sicht

Sandra Schaz–Delisle wünscht sich, dass die Anliegen der Anwohner bei der Stadt mehr Gehör finden. Und tatsächlich könnte sich ab September laut Stadtverwaltung auch eine Verbesserung der Situation einstellen, denn: „Anfang September wird die Robert–Koch–Straße wieder geöffnet. Wir gehen davon aus, dass dies die Lage entspannen wird, für die Anwohner und den Verkehr“, so Balzer.