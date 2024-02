Pfefferspray-Attacke: Narrenzünfte gehen aufeinander los 

Am Schmotzigen Donnerstag ist in der Tuttlinger Innenstadt zu zwei Vorfällen gekommen. In der Bahnhofstraße und in der Oberen Hauptstraße gerieten am Abend Personengruppen aneinander. Auch Pfefferspray war im Spiel.

In der Bahnhofstraße warf ein 24-Jähriger eine Glasflasche auf den Boden. Das missfiel einem 30-Jährigen, der deshalb mit ihm in einen Streit geriet. Es kam zu einem Gerangel, der 30-Jährige schlug den 24-Jährigen mit der Faust auf die Nase. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Stress vor der Gaststätte

Schon gegen 17 Uhr entstand ein Tumult zwischen zwei Gruppen verschiedener Narrenzünfte vor einer Gaststätte in der Oberen Hauptstraße. Offenbar hatte ein Unbekannter im Lokal unvermittelt Pfefferspray versprüht. Die Gruppen vermuteten den Täter jeweils in den anderen Reihen und gingen aufeinander los. Die Polizei trennte die Streitenden und hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Abgesehen von den beiden Vorfällen und dem üblichen Fasnetsgeschehen verlief der „Schmotzige“ laut Polizei ruhig.