Aus für das „Flohlädele“: Weil keine neue Bleibe gefunden werden konnte, muss Gudrun Egloff am 31. März endgültig mit ihrem kleinen Laden aufhören.

In diesen Tagen geht es Gudrun Egloff nur noch um eines: Alles muss raus. Ihr Vermieter hat ihr eine Frist gesetzt: Am Dienstag nach Ostern ist Schlüsselübergabe. Bis dahin muss alles leer geräumt sein. So ist die 69-Jährige derzeit froh um jeden Kunden, der kommt und etwas mitnimmt.

Geschirr, Kleidung, Deko-Artikel: Seit vielen Jahren vermittelt Gudrun Egloff Aussortiertes an neue Besitzer. (Foto: Sabine Krauss )

Denn: Wegwerfen möchte sie nichts. „Das, was ich nicht losbekomme, werde ich vorerst in meiner Garage lagern“, sagt sie. Sorge bereiten ihr einige sperrige Möbel: Einige große und kleine Regalelemente und Kommoden haben noch keine neuen Besitzer gefunden. Die meisten der noch vorhandenen Artikel verschenkt sie inzwischen: „Ich bin ja froh, wenn nicht so viel übrig bleibt“, sagt sie.

Tüten und Säcke für den DRK-Laden

In den vergangenen Wochen hat Gudrun Egloff auch etliche Einrichtungen, Geschäfte und Institutionen angesprochen und ihnen verschiedene Dinge aus ihrem Laden angeboten. Der Kinderschutzbund war da, das Frauenhaus, die Aldinger Buchbox - und zwischendurch trug die 69-Jährige eigenhändig immer wieder Tüten und Säcke zum DRK-Laden.

Mit dem Ende des „Flohlädeles“ geht eine rund 17-jährige Ära zu Ende. So lange schon vermittelt Gudrun Egloff aussortierte Dinge an neue Besitzer. Sie findet: Es muss nicht ständig alles neu gekauft werden. „Wir müssen schonender mit unserer Erde umgehen, anstatt so vieles wegzuwerfen, das eigentlich noch benutzt werden kann.“

Im Laden gibt es nicht, das es nicht gibt

So gab es in ihrem kleinen ehrenamtlichen Second-Hand-Land stets nichts, das es nichts gibt - von Kleidung und Büchern über Schmuck und Deko-Artikel bis hin zu diversen Küchenutensilien, Geschirr und Möbeln. Verkauft wurde alles zu Preisen zwischen 50 Cent und ein paar wenigen Euro. Den Erlös spendete Egloff immer an die Lebenshilfe.

Eine Miete kann sie keine zahlen, dafür reicht der Erlös nicht. So war Gudrun Egloff immer auf die Unterstützung anderer angewiesen. Bislang stellte ihr die Volksbank die Räumlichkeiten in dem sanierungsbedürftigen Gebäude kostenlos zur Verfügung. Doch damit ist nun endgültig Schluss, die Bank möchte den kleinen Laden nicht länger im Gebäude haben. Egloff hätte schon zum Jahresende ausziehen sollen, doch mithilfe der Stadtverwaltung war es gelungen, die Frist bis Ende März zu verlängern.

Erfolglose Suche nach neuer Bleibe

Die Stadt bemühte sich daraufhin, eine neue Bleibe zu finden. Ein Förderprogramm für „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ hätte helfen können, die Miete zu stemmen. Wie Pressesprecher Arno Specht auf Nachfrage mitteilte, verlief die Suche jedoch erfolglos.

Der Ausverkauf läuft, denn am Dienstag nach Ostern ist Schlüsselübergabe.Der Ausverkauf läuft, denn am Dienstag nach Ostern ist Schlüsselübergabe. (Foto: Sabine Krauss )

Etwas enttäuscht ist Gudrun Egloff schon darüber, dass ihre gemeinnützige Arbeit nun zu Ende geht. Gerne hätte sie noch stundenweise weitergemacht. „Jetzt werde ich erst mal eine Pause machen und genießen, dass ich mehr Zeit für mich habe“, sagt sie. Ganz aufhören möchte sie mit ihrem ehrenamtlichen Engagement jedoch auf keinen Fall: „Ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft im DRK-Laden oder im Tafelladen mitzuhelfen.“

Das „Flohlädele“ an der Königstraße 16 ist in der Woche vor Ostern am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und am Ostersamstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.