Radfahrer streift Auto und flüchtet

Eine 41–jährige Autofahrerin, die am Montag gegen 8 Uhr auf der Balinger Straße unterwegs war, ist von einem Mountainbikefahrer gestreift worden. Dies teilt die Polizei mit. Als sie nach links in die Nelkenstraße abbiegen wollte, überholte sie ein Fahrradfahrer und touchierte dabei den Außenspiegel und die Motorhaube. Die Fahrerin machte ihn auf den Schaden am Auto aufmerksam und rief die Polizei. Daraufhin entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Zum unbekannten Radfahrer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: circa 170 cm groß, 45—50 Jahre alt, bekleidet mit einer dunkelgrauen Basecap, einer grauen Sportjacke und einer camouflagefarbenen Cargohose. Das Mountainbike hatte auffällig breite Reifen.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461/941—0, zu melden.