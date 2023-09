Qualvoll verendete Tauben sorgen in Tuttlingen für viel Gestank

In der Tuttlinger Stadtkirchstraße stinkt es gewaltig. Dort wurde zwischen zwei Häusern vor einigen Monaten ein neues Gitter angebracht. Dieses soll verhindern, dass sich Tauben dort einnisten können. Das Dramatische: Einige Tiere haben es wohl nicht rechtzeitig hinaus geschafft und sind zwischen den Häusern qualvoll verendet.

Gemütlich einen Kaffee bei schönem Wetter auf der Terrasse zu trinken, gestaltete sich in der Stadtkirchstraße in den letzten Wochen eher schwierig. Denn zwischen dem Häuserspalt von Drogeriemarkt Müller und dem Fotostudio von Julia Davina Fritz zieht seit einiger Zeit immer wieder der Geruch von Kot und Verwesung durch die Straße.

Gestank bei schönem Wetter besonders schlimm

„Der Gestank ist wirklich katastrophal ‐ bis heute“, schildert Gerlinde Gross. Sie ist Besitzerin des Café Herzlich, das sich in unmittelbarer Nähe befindet. Besonders schlimm sei es bei schönem Wetter. Wenn die Sonne den Dreck zwischen den Häusern aufheizt, sei es teilweise nicht auszuhalten. „Das finden nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste unangenehm“, sagt sie.

Doch wie kam es überhaupt zu dieser Situation? Die schmalen Gässchen zwischen den Häusern, die nach dem Stadtbrand von 1803 aus Gründen des Feuerschutzes so angelegt wurden, bilden heute ideale Nistbedingungen für größere Taubenpopulationen, die sich dort unkontrolliert vermehren. „Da dies in der Regel mit entsprechenden Verschmutzungen durch Taubenkot einhergeht, haben sich manche Grundstückseigentümer dazu entschlossen, diese Gässchen zu verschließen ‐ zum Beispiel mit Gitterdraht“, erklärt Stadtsprecher Arno Specht.

Tauben finden alleine nicht mehr heraus

Das Gitter dort hat aber offenbar an mehreren Stellen Lücken, sodass Tauben zwar hineinkommen, nicht mehr aber den Weg hinaus finden. Die Folge: Die Tauben verenden dort qualvoll und verwesen. „Dies konnten wir nicht hinnehmen ‐ zum einen natürlich unter dem Aspekt des Tierschutzes, zum anderen aber auch aus hygienischen Gründen. Schließlich sorgte die missglückte Konstruktion dafür, dass sich zwischen den Häusern ekelerregende Zustände bildeten, bei denen sich Taubenkadaver und Kotberge häuften und sich Ungeziefer bildete“, so Specht.

Tauben verenden qualvoll

Das Ausmaß der Verschmutzung zeigt sich bei einem Blick in den Hinterhof des Häuserblocks. In dem Zwischenraum türmen sich Federn und Dreck, teilweise fast 45 Zenimeter hoch. Auch Julia Davina Fritz vom angrenzenden Fotostudio hat den Geruch wahrgenommen. „Ich dachte zuerst, es seien die Mülltonnen“, erinnert sie sich. Als sie feststellte, dass sich im Zwischenraum Tauben befinden, habe sie schnell reagiert. „Ein paar der Tiere haben noch gelebt, allerdings waren sie augenscheinlich in einem sehr schlimmen Zustand“, sagt sie.

Als dann Susanne Retzer vom Verein der Tuttlinger Stadttauben alarmiert wurde, war es schon zu spät. „Die Tiere waren qualvoll verendet“, sagt sie. Auch die Stadt reagierte prompt: „Wir haben ‐ parallel zur Aufforderung an den Grundstückseigentümer, die Gitter zu beseitigen ‐ auch den Kreistierschutzbeauftragten Berthold Laufer informiert, der umgehend vor Ort war“, sagt Specht.

Ordnungsamt in Kontakt mit Grundstückseigentümer

Die toten Tiere seien mittlerweile entfernt, der Kot und der Dreck sind allerdings noch da. „Das Ordnungsamt steht in Kontakt mit dem Grundstückseigentümer. Er wurde erst diesen Donnerstag nochmal massiv aufgefordert, den Missstand umgehend zu beseitigen und seine Gitterkonstruktion zu öffnen den Bereich zu reinigen“, erzählt Specht

Wohnbau sieht ein anderes Problem

Wohnbau-Chef Horst Riess, dessen Unternehmen Eigentümer der Räumlichkeiten des Fotostudios ist, sieht in der Situation allerdings ein anderes Problem: „Wenn wir die Gasse nun reinigen lassen, sieht sie in einigen Wochen wieder genau gleich aus. Eine Lösung bietet nur die Vergrämung oder Vernichtung der Tiere“, sagt er. Die Tauben würden immer wieder Schaden an seinen Gebäuden anrichten ‐ nicht nur in der Stadtkirchstraße.

„Das Thema Tauben ist sehr ärgerlich und beschäftigt die Wohnbau eigentlich ständig. Wir versuchen das Problem durch Taubenabwehrmaßnahmen, wie Spikes auf den Dächern oder Netze, in den Griff zu bekommen. Auch zum Wohl der Bewohner“, sagt er.

Tieren fehlt es an Platz

Susanne Retzer ist anderer Meinung: „Wir brauchen eher noch einen zweiten Taubenschlag“, sagt sie. Denn: „Den Tieren fehlt es an Platz.“ Im Fall der Stadtkirchstraße müsste man den Zwischenraum komplett reinigen. Und dann: „Entweder man lässt es dann offen, sodass die Tiere auch wieder rauskommen, oder wenn man schließt, dann zeitnah. Ansonsten siedeln sich wieder Tiere dort an, bauen Nester und brüten“, sagt sie. Dann würde das ganze Drama wieder von vorne beginnen. „Ich ärgere mich selbst, dass ich dieses schlimme Szenario nicht vorher mitbekommen habe. Oft lassen sich Tiere auch in einem schlechten Zustand wieder aufpäppeln“, sagt sie.

Wie es im speziellen Fall mit der Gasse in der Stadtkirchstraße weitergeht, wird nun die nächste Zeit zeigen.