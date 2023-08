Temperaturen über 35 Grad und Nächte, die wettermäßig keine Entspannung mehr bieten. Sonnenanbeter freut’s, andere leiden. Wie lange geht das noch so? Der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber weiß Antwort darauf.

Herr Hieber, wie heiß werden die nächsten Tage?

Es sieht so aus, dass der Donnerstag extrem heiß wird. Dann könnten die Temperaturen zwischen 35 und 37 Grad liegen. Am Freitag kann es zwei, drei Grad weniger geben, aber dafür wird es drückend und enorm schwül. Und vermutlich ziehen ab den Abendstunden und zur, beziehungsweise in der Nacht zu Samstag Schauer und Gewitter auf. Da, wo es ablädt, können die Gewitter unwetterartig ausfallen, mit Sturmböen und allem drum und dran.

Wetterexperte Jürgen Hieber zur aktuellen Wetterlage: So was ist absolut unnormal." (Foto: Jürgen Hieber )

Kein Wunder bei diesen Temperaturen...

Ja. Am Montagnachmittag waren es 33,8 Grad, die Woche über lagen die Temperaturen durchweg oberhalb der 30–Grad–Marke und mehrfach bei 34 bis 35 Grad. Am Samstag gab es sogar 36,4 Grad in Tuttlingen. Eine so große Hitze in der dritten Augustdekade hatten wir noch nie. Seit dem 14. August waren es tagsüber nie weniger als 30 Grad. Das ist absolut außergewöhnlich, denn die Sonne hat einen Stand wie etwa April.

Kommt dann die Abkühlung?

Ja, auf jeden Fall. Nach dem schwülheißen Freitag gehen die Temperaturen am Samstag bei Gewittern auf 23 bis 25 Grad zurück. Am Sonntag könnten es nochmal weniger, so 19 bis 22 Grad, sein. Prognosen, wie es weitergeht, sind noch zu unsicher. Aber fest steht: Solch eine brütende Hitze wie momentan kommt nicht mehr.