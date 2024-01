Mit letzten Zeugenaussagen ist die Beweisaufnahme im Prozess um die verschwundene und mutmaßlich getötete Jasmin M. zu Ende gegangen. Zum Abschluss dieses Verhandlungstages stellten sich neue Fragen um die juristische Qualifizierung des Falles.

Suchbegriff: „Mensch töten Medikamente“

Angeklagt ist Robert S. wegen Körperverletzung und Nachstellung mit Todesfolge; der Vorsitzende Richter Arno Hornstein hat jetzt, da es auf die Plädoyers und das Urteil zugeht, den rechtlichen Hinweis gegeben, dass es sich auch um einen Totschlag handeln könne.

Nebenklägerin Johanna Braun beantragt sogar, eine Einordnung als Mord zu bedenken. Begründung: Ein Kripo-Forensiker habe im Google-Such-Verlauf von Robert S. die Begriffskombination „Mensch töten Medikamente“ aufgespürt.

Von Freispruch bis Totschlag

Vorerst gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung: Möglich wäre am Ende dieses Indizienprozesses auch ein Freispruch für Robert S. Sollte aber ein Schuldspruch erfolgen, dann hängt das Strafmaß von der Qualifizierung der Tat ab: Körperverletzung mit Todesfolge führt zu einer Freiheitsstrafe von maximal zehn Jahren, bei Totschlag nach Paragraf 212 Strafgesetzbuch „nicht unter fünf Jahren“ und in schweren Fällen lebenslänglich sowie bei Mord stets lebenslänglich.

Die Nebenklagevertreterin, die die Mutter von Jasmin M. vertritt, sieht bei Robert S. die beiden Mordkriterien „Heimtücke“ und „niedrige Beweggründe“ als erfüllt. Richter Arno Hornstein konterte diesen Antrag allerdings gleich mit der Bemerkung, er sehe keinen Hinweis auf Mord.

Letzten zwei von 31 Zeugen werden vernommen

Am Schlusstag der Beweisaufnahme im Konstanzer Landgericht hörte sich die 4. Strafkammer die beiden letzten der insgesamt aufgebotenen 31 Zeugen an. Viel Zeit nahm sich das Gericht für einen Ermittler der Kripo Rottweil, der am Auslesen von Robert S.‘ Smartphone beteiligt war.

Er legte dem Saal eine minutiöse Rekonstruktion der beiden entscheidenden Tage, dem 19. und den 20. Februar vergangenen Jahres, vor, soweit sie sich aus den gespeicherten oder aus der Cloud rekonstruierten Daten dieses Handys nachvollziehen ließen: Telefongespräche, Anrufversuche, GPS-Daten, die auf Orte schließen lassen, oder auch Material aus der Health-App des Angeklagten.

Tagesprotokolle mit Handy-Daten erstellt

Das liest sich dann so: Sonntag, 19. Februar 2023, 7.53 Uhr: Anrufversuch der getrennt lebenden Ehefrau von Robert S. bei ihm, weitere Versuche um 7.55 Uhr, 7.59 Uhr und um 8 Uhr.

Um 8.09 Uhr hält die Health-App 38 Schritte des Besitzers fest, kurz darauf weitere 75 Schritte, 8.34 Uhr: 134 Schritte, 8.35 Uhr: Anrufversuch der Ehefrau, 8.49 Uhr 272 Schritte (entsprechen etwa 162 Metern), 8.50 Uhr: Anruf der Ehefrau, der jetzt angenommen wird, Dauer: 54 Sekunden. Und so fort.

An beiden Tagen war Robert S. viel unterwegs

Das Smartphone hat aufgezeichnet, dass es etwa 105 Minuten am Akku-Ladegerät hing, dass sein Besitzer um 12.19 Uhr das Stockwerk wechselt; ob treppauf oder treppab, lässt sich nicht feststellen. Viele Daten sind auf Grund der GPS-Technik gespeichert und zeichnen Ortswechsel auf.

Aus ihnen geht hervor, dass der Angeklagte an beiden Tagen ständig unterwegs auf kleinen Gemeindestraßen über die B 14 bis auf die Autobahn am Hegauer Kreuz, dass er in Radolfzell war, in Singen, in Windegg und in Zizenhausen, an einer Shell-Tankstelle, in Wiechs am Randen, in Steißlingen, am Sportplatz in Heudorf und auch in der Wohnung von Jasmin M.

War ein Anruf von Jasmin nur vorgetäuscht?

In den Aufzeichnungen stehen auch Anrufe von Jasmin M. bei ihrem Exfreund, etwa am Sonntag um 14.41, acht Sekunden lang. Oder war es nur ein vorgetäuschtes Telefonat, das er inszeniert hat? Niemand war dabei. Und was besagt es, dass kurz darauf sein Handy für eine gewisse Zeit im Flugmodus arbeitet?

Welche Rolle spielt die Ehefrau des Angeklagten, mit der er an beiden Tagen noch viel Kontakt hat, sie auch in ihrem Wohnort Küssaberg am Hochrhein besucht. Dort löscht er etwa die Bilder, die er von der schlafenden oder gar toten Jasmin gemacht hat, von seinem Smartphone - aus der Cloud haben die Ermittler sie später doch sichern können.

GPS-Daten lassen Spielraum zu

Die GPS-Daten, erläutert der Kripobeamte, tragen wiederum ein paar Unschärfen in sich. Wie groß ist eine Funkzelle, in der man geortet wird? Steht man in ihrer Mitte oder am Rand; das lässt sich nicht exakt nachvollziehen.

Ein Umspannwerk an der Autobahn kann die elektromagnetischen Strahlen beeinflussen, ein dichter Wald, durch den man fährt, nach oben abschirmen - schon sind die Daten nicht mehr so zwingend. Und Daten, die naheliegende Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Tatzeitpunkt und -ort liefern, sind nicht unbedingt zu erkennen.

Als letzten Akt in der Beweisaufnahme gibt Oberstaatsanwalt Ulrich Gerlach noch den Hinweis, dass die nächtlichen Jasmin-Fotos aus seiner Sicht nahelegen, diesen Vorgang zusätzlich als sexuellen Übergriff zu bewerten.

Laut Strafgesetzbuch wird bestraft, „wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt“, unter anderem, „wenn der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern.“