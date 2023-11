Vor dem Landgericht Konstanz hat am Donnerstag ein spektakulärer Prozess begonnen. Angeklagt ist der 43-jährige Robert M., dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, im Februar dieses Jahres seine ehemalige Freundin getötet zu haben. Die damals 21-jährige Frau aus Eigeltingen-Heudorf ist seitdem vermisst.

Tötungsvorwürfe ohne Leiche

Es handelt sich um einen Indizienprozess, in dem die Anklage ganz wesentlich auf Spuren beruht, die beide Beteiligte hinterlassen haben sollen. Darunter Chatprotokolle, Anrufe, Smartphone-Fotos, GPS-Daten, Überwachungsbilder von öffentlichen Kameras, illegal erstellte Videos, selbst die gemessenen Schritte seiner Health-App spielen eine Rolle.

Er selbst, seit Ende Februar in Untersuchungshaft, hat sich weder in den polizeilichen Vernehmungen noch im Prozessauftakt geäußert, auch Angaben zur Person wollte er nicht machen.

Großer Andrang und strenge Sicherheitskontrollen

Die Verhandlung beginnt mit langer Verspätung: Jeder Besucher, jede Besucherin wird penibel durchsucht, kontrolliert und gecheckt, bis hin zu einzeln durchleuchteten Schuhen und abgetasteten Fußsohlen. Vor dem Gerichtsgebäude hat sich eine lange Schlange gebildet, darunter viele junge Leute ‐ das Schicksal der Jasmin M. hat Wellen geschlagen.

Angeklagter schweigt und macht sich Notizen

Schiebermütze, brauner Anzug, die Haare zu einem kurzen Zopf gebunden, heller Vollbart, kaum Regungen ‐ und gefesselt an Händen und Füßen, so betritt der Angeklagte den Schwurgerichtssaal des Landgerichts. Zur Person erklärt er lediglich, dass er nichts sagen wird; den weiteren Verlauf der Verhandlung wird er von nun an angespannt verfolgen und sich fortlaufend Notizen machen.

Prozess ist „ergebnisoffen“

Der Vorsitzende Richter der 4. Strafkammer, Arno Hornstein, erklärt zu Beginn, dass die Anklage zwar Körperverletzung sowie Nachstellen mit Todesfolge lautet, am Ende aber auch ein anderer Ausgang des Verfahrens möglich sei ‐ etwas zwischen Freispruch und Verurteilung wegen Mordes. Die Kammer, zwei Berufsrichterinnen und zwei Schöffinnen, verhandle „ergebnisoffen“.

Nach Verwesungsgeruch suchen Taucher nach Jasmin M.

Seit Fastnacht ist Jasmin M. vermisst, mehrere Suchaktionen bleiben erfolglos. Noch wenige Tage vor dem Prozessauftakt hat die Familie der mutmaßlich Getöteten ein Spezialteam einer Stiftung aus den Niederlanden engagiert. Suchhunde haben demzufolge auf der Seeoberfläche vor Radolfzell auf Verwesungsgeruch angeschlagen. Taucher der Polizei suchten daraufhin ein markiertes Gebiet ab, ohne Ergebnis. Die Familie ist als Nebenklägerin am Prozess beteiligt, war aber am Donnerstag selbst nicht zugegen.

Die Kammer hörte sich nach den Formalien lediglich einen Zeugen an, einen Beamten des Kriminalkommissariats Tuttlingen und Mitglied der Soko „Heudorf“. Er hat mit seinen Kollegen einen akribischen, ja minutengenauen Ablauf der wohl letzten Tage der Jasmin M. erstellt ‐ vor allem aufgrund der Daten, die die Polizei aus dem sichergestellten Handy des Beschuldigten ausgelesen hat.

Zeitstrahl soll die letzten Stunden vor dem Verschwinden zeigen

Vor Gericht zeigt er diesen „Zeitstrahl“ auf und spielt dazu die Anruf-Mitschnitte, WhatsApp-Botschaften, Fotos und Videos vor, die er gespeichert hat. Zu sehen und hören sind Originaltöne des Mannes, sein Jammern, seine Wut, seine Vorwürfe, seine Panik, die weinerliche Verzweiflung, die Drohungen, Zitate wie „Ich beende das!“ Dann Bilder, die er teils mit einem selbstgebastelten mehr als drei Meter langen „Selfiestick“ gemacht hat, mit dem er eine Kamera zu ihrer Wohnung im Obergeschoss hochgereckt hat.

Durchs Fenster hat er sie dann gefilmt, teils auf dem Sofa sitzend, teils aber auch im Schlaf, mehrfach sogar beim Geschlechtsverkehr mit ihrem neuen Freund.

Angeklagter stellte ihr nach und filmte sie heimlich

Seine Manie, die deutlich jüngere Frau zu verfolgen, ja zu terrorisieren, ging so weit, dass er ihr einen GPS-Tracker ins Auto einbaute, um jederzeit zu wissen, wo sie gerade ist. Er verfolgte sie, so das Resultat der polizeilichen Ermittlungen weiter, nicht nur in ihrem Heimatdorf, sondern spürte sie beim Ski-Wochenende im Allgäu ebenso auf wie beim neuen Partner in Mengen, um sie auch dort versteckt zu fotografieren.

Am Fastnachtswochenende kulminierte diese Besessenheit dann laut Gericht womöglich; denn da brachte er Jasmin M. schließlich zu Tode und versteckte die Leiche ‐ so die Anklageschrift.

Der Prozess ist auf 13 Verhandlungstage angesetzt, der nächste am 27. November, der letzte Ende Januar 2024. Sollte es zu seiner Verurteilung wie angeklagt kommen, liegt das Strafmaß beim Nachstellen mit Todesfolge bei bis zu zehn Jahren Gefängnis.