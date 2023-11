David Beckham, Robbie Williams, Taylor Swift und der FC Bayern – wer als Promi heutzutage was auf sich hält, der lässt von einem Streamingdienst hübsch dokumentarisch sein Leben verfilmen.

Weil wenn andere das machen, kommt ja nur kritisches Zeug raus ‐ siehe Pamela Anderson. Weil ihr das Narrativ von „Pamela und Tommy“ nicht gefiel, konterte sie mit einer eigenen Miniserie. Die Doku zur Doku sozusagen, das ist jetzt schon wieder meta.

Total meta

Apropos Meta: Sky verspricht 2024 eine große Doku über Mark Zuckerberg. Dann wird Facebook nämlich 20 und der Gründer 40 ‐ da kann man schon mal auf ein langes und bewegtes Leben zurückzublicken.

Was man wiederum nur dann kann, wenn es genug Filmmaterial gibt. Am besten schon aus der Baby- und Kleinkindzeit ‐ sie waren ja so süß!! Beckhams Vater zum Beispiel hat jedes einzelne Fußballspiel seines Sprösslings mitgefilmt. Also, liebe Eltern und Großeltern: Raus mit den Handys, wenn aus dem Kind noch was werden soll!