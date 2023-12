Die Entscheidung, die Windeltonne abzsuchaffen, war eng. Auch in der Redaktion gibt es dazu gegensätzliche Meinungen. Redaktionsleiter Matthias Jansen findet die Entscheidung gut. Redakteurin Anja Schuster nicht. Beide haben selbst Kinder und hier ihre Meinungen zusammen gefasst:

Pro Abschaffung

Nicht die Aufgabe von Vater Staat. Matthias Jansen

Der Kreis Tuttlingen schafft die Windeltonne ab. Und das ist - in der aktuellen Lage - genau richtig.

Zum wiederholten Mal wird der Kreishaushalt defizitär sein. Die Gemeinden müssen das Minus durch immer höhere Abgaben ausgleichen.

Ein Modell, das angesichts des weiterhin steigenden Sozialetats, schon jetzt seine Grenze erreicht hat. Finanziell und emotional, wie die Kontroversen zwischen Kreisverwaltung und Kommunen zeigen. Mancherorts wird befürchtet, dass Kernaufgaben bald nicht mehr erledigt werden können.

Sparen, das fällt dem Kreis schwer. Nicht wegen fehlenden Willens. Viele Kosten im Sozialbereich fallen pflichtmäßig an. Von daher ist es richtig, die Leistungen zu überdenken, die man sich in guten Zeiten leisten konnte.

Eine gesonderte Tonne zu haben, in der Windeln entsorgt werden können und die alle zwei Wochen abgeholt werden, ist angenehm. Was den Platz angeht und natürlich auch geruchsmäßig, gerade im Sommer.

Aber es ist eben auch eine subventionierte Unterstützung, die es nicht unbedingt braucht. Aus eigener Erfahrung als Vater, zumal damals in einem Mehrfamilienhaus wohnend, weiß ich, dass Restmüll und Windeln locker in eine Tonne passen. Die muss dann nur groß genug sein.

Und dafür trägt dann aber bitte jeder selbst die Verantwortung. Es kann nicht die Aufgabe von Vater Staat sein, eine vergünstigte zweite Tonne für Windeln bereitzustellen, damit man bei der eigenen Restmülltonne an Volumen sparen kann. (maj)

Contra Abschaffung

Da wird an falscher Stelle gespart Anja Schuster

Der Kreis Tuttlingen schafft die Windeltonne ab. Schon allein das knappe Abstimmungsergebnis zeigt, wie sehr sich die Geister in dieser Frage scheiden. Sparen an sich ist schon richtig, aber nicht an der falschen Stelle.

Die Windeltonne abzuschaffen, ist die falsche Stelle. Denn es trifft nicht nur Familien mit kleinen Kindern, sondern auch Senioren. Zwei Zielgruppen, die in unserer Gesellschaft einen besonderen Stellenwert haben sollten. Die dieses „Geschenk“, wie es Kreisrätin Katrin Kreidler nannte, verdient und viele auch bitter nötig haben.

Argumente wie „Früher hat es das auch nicht gegeben und es hat funktioniert“ sind keine Argumente, sondern nur leere Worthülsen, damit irgendetwas gesagt ist.

Früher hat es viele Dinge nicht gegeben, das heißt nicht, dass es besser war. Ja, auch ohne Waschmaschine wurde Wäsche sauber, aber niemand würde daran denken, eben diese wieder abzuschaffen.

Als Mutter von zwei Kindern, die einige Monate lang zeitgleich Windeln getragen haben, weiß ich, welche Müllberge entstehen. Klar, man kann eine größere Restmülltonne bestellen. Und was wenn die Kinder dann „trocken“ sind? Dan bestellt man sie wieder ab? Auch ein Verwaltungsaufwand, auf den man beim Landratsamt sicher gut verzichten kann.

Statt einer eigenen Windeltonne, die alle zwei statt alle vier Wochen geleert wird, könnte man auch einfach kostenlose Rollen mit Windelsäcken verteilen, die dann direkt mit der Restmülltonne abgeholt werden. (ajs)