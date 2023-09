Die E-Scooter zum Ausleihen sind in Tuttlingen ein voller Erfolg. Die Nachfrage ist so gut, dass die anfangs angeschafften 100 E-Roller nicht ausreichen. Mittlerweile sind 150 im Einsatz. Diese Aufstockung freut längst nicht jeden.

Auf Facebook geht es rund

„Wie viele müssen noch kaputt gehen, damit sich für den Betreiber das Geschäft nicht mehr lohnt und der Schrott nicht überall steht und liegt“, fragt zum Beispiel dieser Facebook-Nutzer, der sich in der Gruppe „Du weißt, dass du aus Tuttlingen bist, ...“ ordentlich Luft macht. Viele stoßen bei der Diskussion ins gleiche Horn und bemängeln, dass mittlerweile überall E-Scooter zu finden seien. Mitten auf dem Gehweg, in Häuserecken. „Teilweise liegen sie auf den Radwegen, und das ist manchmal echt gefährlich“, merkt dieses Facebook-Mitglied an. „Besonders, wenn es dunkel ist.“

Auch das gibt es: Ein E-Scooter liegt umgekippt mitten auf dem Gehweg. Auch in Tuttlingen nervt das viele. Der Blinden- und Sehbehindertenverband hat vor den Gefahren gewarnt. (Foto: dpa )

Im Vergleich zu anderen Städten top

Bei Nico Reitemeier, der beim Verleiher Zeus Scooters als Manager die Kunden im Blick hat, schlagen dagegen nur wenige Beschwerden auf. Im Schnitt seien es ein bis zwei pro Woche. Im Vergleich zu anderen Städten sei das sehr gering. Dagegen sind die Ausleihzahlen ein gutes Stück höher als anderswo.

Zigtausende Kilometer zurückgelegt

Seit dem Start Ende März gab es bislang über 26.000 Fahrten mit insgesamt über 46.500 Kilometer Strecke in Tuttlingen, Möhringen und Nendingen. Reitemeier: „Wir sind begeistert, wie gut unsere Scooter in Tuttlingen angenommen werden.“

Die neuen Scooter wurden verbessert

Dafür hat die Donaustadt ein Upgrade erhalten. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung wurde die Zahl von 100 auf 150 Scooter erhöht. Denn die Roller waren so stark ausgelastet, dass sie zeitweise nicht ausgereicht haben, um die Nachfrage decken zu können.

So geht's natürlich auch, ärgert aber die Autofahrer: Ein E-Scooter, der auf einem Parkplatz vor dem Bahnhof geparkt wurde. (Foto: Ingeborg Wagner )

Das GPS macht Probleme

Zudem gab es vereinzelt technische Probleme, was dazu geführt hat, dass ein paar Nutzer die Fahrt nicht beenden konnten. Laut Verleiher Zeus lag das am GPS und der Mobilfunkabdeckung. „Wir haben sofort reagiert und die gesamte Flotte der Scooter gegen unser neues Modell ausgetauscht“, schreibt Reitemeier auf Nachfrage.

Die neuen Modelle haben auch Blinker, zudem gibt es nun Luftreifen und einen verbesserten Rahmen. Das soll die Langlebigkeit der Fahrzeuge erhöhen.

Richtig parken spart Geld

Bleibt das Problem, dass die Scooter nach beendeter Fahrt an Stellen auftauchen, wo sie nicht hingehören. Oft mitten im Weg liegend. Dabei müssen die Nutzer nach Abstellen des fahrbaren Untersatzes ein Foto machen und hochladen, um Zeus zu zeigen, dass sie sie ordnungsgemäß abgestellt haben. Sonst können sie den Parkvorgang nicht beenden.

„Wir arbeiten aktiv daran, die Nutzer über die korrekte Abstellweise zu informieren und überprüfen regelmäßig die Standorte“, erklärt Reitemeier. Ein Team vor Ort sammelt die abgestellten Scooter regelmäßig ein, lädt die Akkus auf und teilt sie ‐ dann wieder fahrbereit ‐ aus. Im Übrigen ist nicht immer der Nutzer der Schuldige. Teilweise werden die Scooter auch absichtlich von Passanten umgeworfen oder umgestellt.

Diese Tuttlingerin ärgert sich

Luisa Mattes ärgert sich darüber. Die Tuttlingerin, die in der Innenstadt wohnt, hat schon mehrfach Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen gesehen, die wegen einem E-Scooter auf dem Gehweg mühsam ausweichen mussten. „Es nervt mich, wenn die da nicht vorbeikommen.“

Sie findet es schade, dass die eigentlich nützlichen Fortbewegungsmittel wahllos hingeschmissen und demoliert werden. „Das verstehe ich nicht“, meint sie. Wenn es schon so ein Angebot gibt, dann sollte man sich auch entsprechend verhalten. Und fremdes Eigentum mehr schützen. „Sonst gibt es das irgendwann nicht mehr“, lauten ihre Befürchtungen.

Vergleichsweise wenig Vandalismus

Dabei hat Zeus nach eigenen Angaben in Tuttlingen wenig Probleme mit Vandalismus. Doch es sei schwer, zu verhindern, dass Scooter umgeworfen werden, meint Reitemeier. Noch ein Vorteil, der neuen Modelle: Die sind mit Sensoren ausgestattet, die umgeworfene Scooter an das Team vor Ort melden, so dass diese zeitnah reagieren können.

Auf Facebook lassen sich die Nutzer auch darüber aus, dass die Roller auch in die Donau geworfen werden. Nein, heißt es bei Zeus dazu. „Uns wurden noch keine Scooter in der Donau gemeldet.“ Ebenso verboten ist es laut Nutzungsbedingungen, die Leih-Scooter in private Bereiche, wie Grundstücke oder Garagen, einzuschließen.

So einfach geht das

Wenn sich aber mal wieder jemand darüber ärgert, dass ein Roller mitten auf dem Weg liegt, dem rät dieses Facebook-Mitglied folgendes: „Einfach mal aufstellen und gut ist.“