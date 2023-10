Päckchen bei der Post abgeben, Bankgeschäfte bei der Postbank tätigen: Nach Jahrzehnten an der Wilhelmstraße müssen sich Kunden Anfang des neuen Jahres an einen neuen Standort gewöhnen. Post und Postbank ziehen in das Gebäude der Deutschen Bank an der Bahnhofstraße. Dort wird derzeit kräftig umgebaut.

Schon im Frühjahr hatte ein Sprecher der Postbank gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass man über einen Umzug nachdenke. Hintergrund ist, dass die Postbank seit Mai 2020 zur Deutschen Bank AG gehört. Nach und nach wird die Fusion nun vollzogen ‐ räumlich bringt sie für Tuttlingen den Zusammenschluss unter einem gemeinsamen Dach mit sich. Auch das IT-System der beiden Banken wurde im Sommer zusammengelegt, was bundesweit jedoch erhebliche Probleme für Postbank-Kunden nach sich zog.

Deutsches Bank-Gebäude wird gerade umgebaut

Der räumliche Umzug soll jedenfalls reibungsloser funktionieren: Bis Mitte September wurde im Gebäude der Deutschen Bank bereits das erste Obergeschoss umgebaut. Dort befindet sich nun die Deutsche Bank-Filiale, die bisher im Erdgeschoss war. Nun wird das Erdgeschoss umgebaut ‐ wo bald die Postbankfiliale samt Post einziehen werden.

Das Gebäude der Deutschen Bank an der Bahnhofstraße wird derzeit umgebaut. Dort ziehen Postbank und Post Anfang des neuen Jahres ein. (Foto: Sabine Krauss )

Wann genau das sein wird, kann die Deutsche Bank derzeit noch nicht sagen. Mediensprecher Heinrich Froemsdorf spricht vom „ersten Quartal 2024“. Man wolle Postbank und Post für das Weihnachtsgeschäft noch am alten Standort belassen. Anfang des neuen Jahres soll es dann an den Umzug gehen. „Der Zeitplan ist allerdings noch vom Baufortschritt und den Zulieferungen abhängig“, teilt die Deutsche Bank mit.

Im Internet schon zur Vermietung ausgeschrieben

Was mit bisherigen Post- und Postbank-Räumlichkeiten an der Wilhelmstraße passiert, steht indes noch nicht fest. Das Gebäude gehört einem privaten Besitzer und ist überwiegend vermietet. Auf der Internet-Immobilienseite Immoscout werden die Räume bereits zur Vermietung angeboten. 480 Quadratmeter „exklusive Gewerbefläche in bester Stadtlage von Tuttlingen ‐ vielseitige Nutzung“ sind dort ausgeschrieben.

Wie „vielseitig“ diese Nutzung tatsächlich sein darf, wird sich zeigen. So gab es zuletzt etwas Unruhe um einen Anbieter für Lagerräume, die Storebox. Dieser bezieht im neuen Jahr einen derzeit leerstehenden Teil des Erdgeschosses, angrenzend an die bisherigen Postbank- und Post-Räumlichkeiten. Da bei Stadtverwaltung und Gemeinderäten nicht klar war, ob es sich dabei um das ganze Erdgeschoss oder nur um einen Teil handeln würde, wurde vorübergehend eine Veränderungssperre verhängt, die einen Einzug verhindert hätte.

Einzelhandel stärken

Als Grund dafür wurde das Einzelhandels- und Zentrenkonzept genannt, das vor einigen Jahren verabschiedet wurde: Innerhalb der Innenstadt soll der Einzelhandel gestärkt und andere Angebote an den Stadtrand verlagert werden. Nun darf Storebox aber einziehen, die Sperre wurde wieder aufgehoben.