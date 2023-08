In einem Freundebuch für Kindergartenkinder steht unter Lieblingsbeschäftigung einer Fünfjährigen „League of legends“. Das Online–Kampfspiel ist ab zwölf Jahren empfohlen. Viele Grundschüler besitzen bereits ein Handy. Die Frage ist: Was bekommen sie in den Smartphones alles zu sehen? Bernd Mager, Sozialdezernent des Landkreises Tuttlingen, wundert vieles nicht mehr. Das Landratsamt bietet Elternabende und Informationen für Grundschüler zum Thema Medienerziehung an.

Herr Mager: Warum engagiert sich das Landratsamt mit einem Elternabend in der Medienerziehung von Kindern?

Wir hatten kürzlich ein zweijähriges Kind im Jugendamt, deren Mutter zu einem Beratungsgespräch kam. Mitarbeiterinnen des Amtes haben ihm ein Buch gegeben, doch das Kind konnte es nicht aufklappen. Es hat versucht, darüber zu wischen. Wie auf einem Smartphone oder Tablet. Solche Dinge stellen wir immer wieder fest.

Bei Jugendlichen ist totaler Medienkonsum oft ein Problem. Deshalb gehen wir im Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz auf dieses aktuelle Thema ein, zusammen mit Partnern.

Wie hilflos erleben Sie die Eltern angesichts von sozialen Medien wie Youtube, Tiktok und Co, auf das jedes Kind mit Smartphone Zugriff hat?

Ich denke, dass das für Eltern ein Balanceakt ist. Das Smartphone und andere digitale Geräte und Medien bieten ja auch große Chancen. Nehmen Sie Corona: Man konnte in Kontakt mit den Freunden bleiben. Zudem organisiert es vielfach den Familienalltag und Eltern wissen durch das Smartphone, wo ihr Kind gerade ist.

Aber bei vielen stellt sich die Frage, wie viel Zeit am Handy und Computer sowie vor dem TV ihr Kind verbringt und wie sie das kontrollieren können. Und sie wissen, dass eine Beschränkung dieser Zeiten zu Auseinandersetzungen führen wird. In einer bundesweiten Studie bei knapp 2000 Kindern zwischen vier und 13 Jahren hat sich gezeigt, dass rund 70 Prozent der Eltern keine Kindersicherungs-App oder eine zeitliche Begrenzung auf den Geräten installiert haben. Das heißt aber auch, dass für die Kinder Inhalte mit Gewalt und Pornografie frei zugänglich sind. Tag und Nacht.

Bei den Dritt– und Viertklässlern in den Grundschulen im Kreis Tuttlingen haben praktisch alle ein Handy. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht?

Fakt ist, dass 99 Prozent der Zwölf– und 13–Jährigen das Internet nutzen. Daran kommt niemand vorbei, schließlich braucht es mittlerweile jeder von uns auch beruflich. Aber es zeigt sich auch, dass etwa die Hälfte der Eltern die Sorge umtreibt, dass ihre Kinder dadurch zu Stubenhockern werden. Sie bewegen sich weniger, durch intensive Mediennutzung wird auch weniger in den Familien gesprochen.

Kinder leben durch Vorbilder. Das heißt, dass die Eltern im Umgang mit Medien gefragt sind. Entscheidend ist immer die Eltern–Kind–Beziehung. Und noch ein Punkt ist mir wichtig: Studien zeigen ganz klar, dass Kinder bis drei Jahren gar keinen Zugang zu Bildschirmmedien haben sollten.

Welche Fragen vonseiten der Eltern wurden bei dem Elternabend gestellt, die auch Sie überrascht haben?

Zuerst einmal hat uns die starke Resonanz überrascht. Und gefreut. An einem heißen Sommerabend rund 120 Eltern zu erreichen, ist ein fantastischer Zuspruch. Die Polizei, das Kreismedienzentrum sowie die schulpsychologische Beratungsstelle und die Suchtberatungsstelle haben sich vorgestellt.

Einig waren sich die Väter und Mütter darüber, dass es in der Schule ein eigenes Fach Medien und Mediennutzung geben sollte. In diesem Thema sollten sich Lehrer weiterbilden und geschult werden, eben weil es so komplex ist, dass Eltern das nicht mehr leisten können. Ein Vater hat sich gemeldet, der den Eindruck hat, dass sein Kind bereits spielsüchtig ist. Da ist Marcus Abel von der Suchtberatungsstelle der richtige Ansprechpartner. Er hat aber auch klar gesagt, dass bei einer Therapie die ganze Familie einbezogen wird.

Der Elternabend hatte eine enorme Resonanz. Wann ist der nächste geplant?

Wir machen am 13. November im Landratsamt den nächsten Elternabend. Eingeladen wird über die Schulen, Zielgruppe sind die Väter und Mütter von Dritt– und Viertklässlern.

Die problematischen Fälle, in denen Kinder ungefiltert das mitbekommen, was Eltern oder ältere Geschwister konsumieren, werden bei solchen Veranstaltungen wohl eher nicht auftauchen? Wo und wie begegnen Sie denen?

Wir stellen fest, dass es unter Eltern große Unterschiede gibt, was die Kontrolle oder Begleitung ihrer Kinder bei der Mediennutzung betrifft. Und bei mancher Klientel ist es extrem schwierig, da reinzugrätschen. Das stößt auf Grenzen. Leider. Was Zwölf– oder 13–Jährige an Bildern und Videos untereinander hin– und her senden, ist nur schwer zu ertragen. Insgesamt ist es sehr ungut, wenn schwer problematische Jugendliche unbegrenzten Medienkonsum und Zugang haben.

Beim Thema Digitaler Medienkonsum von Kindern kooperiert das Landratsamt mit der AOK. Das Präventionstheater „Mach Was“ gastiert mit dem Theaterstück „@Ed und ich“ in 23 von 37 Grundschulen im Kreis Tuttlingen. Darin geht es um Leonie, die ein Tablet geschenkt bekommt und immer häufiger ihre Freundschaft vernachlässigt, schlechter in der Schule wird. Auch ihr Verhalten wird aggressiver und schließlich führen „In–App“-Käufe auch noch zum Diebstahl. Bei den Elternabenden wird dieses Stück auch gezeigt und anschließend diskutiert sowie Fragen gestellt. Mit dabei sind Vertreter von Polizei und Beratungsstellen.