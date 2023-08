Tuttlingen

Polizei ermittelt Diebesbande, die auch in Tuttlingen zuschlug

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Die Ermittlungen dauern an. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei in Konstanz und der Staatsanwalt–schaft Konstanz haben zur Überführung einer dreiköpfigen Diebesbande geführt. Die Ermittler können den mutmaßlichen Tätern insgesamt zehn Ladendiebstähle nachweisen, welche sie in Geschäften in Singen und Tuttlingen verübten, heißt es im Polizeibericht.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 16:29 Von: sz