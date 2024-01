Polit-Kabarett mit Mathias Richling

Kabarettist Mathias Richling ist am Donnerstag, 18. Januar, ab 20 Uhr im Theater am Ring zu erleben.

In der Ankündigung heißt es: Während des ganzen Abends liegt eine demolierte Ampel quer über der Bühne. Sie blinkt, kann es sein, dass es noch Hoffnung gibt? Zumindest auf der Bühne: vielleicht! Dass das in der Realität möglicherweise eine Illusion ist, untersucht Mathias Richling in seinem neuen hochaktuellen Programm, in der er den Mitgliedern der Nach-Merkel-Regierung sprachlich und gestisch Kontur verleiht. Allen voran natürlich Bundeskanzler Olaf Scholz.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt je die Hälfte) zzgl. 1 Euro Systemgebühr beim Ticket-Service in Villingen (Franziskaner-Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline 07721/82-2525, per Mail an [email protected] und online unter www.villingen-schwenningen.de/tickets.