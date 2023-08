Podestplätze für Elea Börsig

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Degmarn ist an diesem Wochenende gewaltig gewachsen. Das 800–Einwohner-Örtchen im Landkreis Heilbronn war Gastgeber des einzigen in Deutschland ausgetragenen Weltcup–Rennens im Inline Alpin. Insgesamt 115 Sportler nahmen teil — darunter auch sieben von der TG Tuttlingen. Das beste Resultat der TG–Starter holte sich Elea Börsig.

Mit einer Streckenlänge von 321 Metern hatten die Kurssetzer, die Nationaltrainer aus Deutschland und der Schweiz, anspruchsvolle Läufe für die internationalen Spitzensportler gesetzt. 39 Damen und 33 Herren kamen in die Endwertung. Die Nachwuchsläuferinnen der TG Tuttlingen, Verena Keller und die Geschwister Leona und Alisa Amanatidis verpassten knapp die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Trotz Trainingsrückstand schafften es die Geschwister Merk unter die besten 20 Sportlerinnen. Luisa platzierte sich auf dem 15. Rang, ihre jüngere Schwester Hannah folgte ihr auf dem 16. Rang. Hart umkämpft waren die Top Ten–Plätze. Lisa Schmid setzte sich mit nur 4/100 Sekunden Vorsprung auf die Slovakin Kesela Lenka auf dem vierten Platz ab. Ihre Bundeskader–Kollegin Elea Börsig fuhr in beiden Durchgängen Laufbestzeit und holte sich die Goldmedaille mit einem Vorsprung von 69/100 Sekunden auf die zweitplatzierte Claudia Wittmann. Mona Heller gewann Bronze.

Zuvor waren die besten Inline Alpin–Sportler im lettischen Ikskile zu Gast. Die Top–Fahrerinnen der TG Tuttlingen waren auch bei diesem Weltcuprennen mit am Start. Das Wetter war sehr unbeständig. Regen und Sonnenschein wechselten sich ab, so dass der Veranstalter beschloss, die Rennstrecke mit Wasser zu fluten, um allen Sportlern die gleichen Bedingungen zu bieten. Das hatte auch damit zu tun, weil man sich wegen der Liveübertragung im nationalen Fernsehen sowie die weltweite Liveübertragung per Livestream keine Zeitverzögerungen durch die Wetterverhältnisse leisten wollte.

Das Rennen wurde pünktlich gestartet. Elea Börsig wie auch Lisa Schmid hatten ihr Material den Regenverhältnissen entsprechend angepasst und absolvierten zuvor einige freie Abfahrten, um sich optimal an ihre Regenrollen gewöhnen zu können. Routiniert gelang es beiden, sich auf die neuen Begebenheiten einzustellen und so war der Abstand zwischen den beiden im ersten Durchgang auch lediglich 9/100 Sekunden. Im zweiten Durchgang fuhr Elea Börsig zusammen mit Manuela Schmohl Bestzeit und holte sich die Bronzemedaille hinter Mona Heller auf Rang eins und Manuela Schmohl auf Rang zwei. Lisa Schmid kam in der Gesamtwertung auf den fünften Platz.

Tags darauf wurde in Ikskile der vierte Weltcup der Saison ausgetragen. Das Wetter war wieder so unbeständig, dass der Wettkampf auf nasser Strecke gefahren werden musste. Wieder waren die beiden Tuttlinger Sportlerinnen unter den besten Zehn platziert. Lisa Schmid landete auf dem fünften Rang und Elea Börsig sicherte sich, wie am Vortag, einen Podestplatz mit der Bronzemedaille.

Gespannt sein darf man auf die beiden letzten Weltcuprennen der Saison in Spanien. Am 12. August findet im Rahmen der Europameisterschaften in Villablino das fünfte Weltcup–Rennen statt. Am 17. September endet die internationale Inline–Saison mit dem Weltcup–Finale in Oviedo.