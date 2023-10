Platter Reifen bremst Valentin Wernz aus

Der Auftakt seines Saisonendspurts mit vier Weltcups im Oktober ist für Valentin Wernz unerwartet schlecht verlaufen. In Rom bremste ihn ein platter Reifen aus. Ihm gelang dadurch schließlich nur der 30. Platz. Sein nächster Weltcup startet bereits am Samstag in Chengdu.

Das hatte sich der Profi-Triathlet aus Tuttlingen anders vorgestellt. In Rom stand er über die Sprint-Distanz mit 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren sowie einem Fünf-Kilometer-Lauf mit rund 60 Triathleten an der Startlinie. Die Teilnehmer der Elite Männer bekamen es mit einer neuen Strecke zu tun. Der Start beim Schwimmen verlief für Valentin Wernz zunächst nach Maß. Das änderte sich allerdings um die Bojen. „Ich bin dort ins Gedränge gekommen und in der zweiten Hälfte im Wasser leicht ins Hintertreffen geraten“, sagte der 28-Jährige. Das hatte trotz eines fehlerfreien Wechsels zur Folge, dass er wie schon in den Rennen zuvor, die Spitzengruppe auf dem Rad verpasste und sich bei den Verfolgern einreihte. „Das war richtig bitter und ärgerlich“, merkte er an und fügte hinzu: „Ich habe mich aber auf dem Rad gut und fit gefühlt.“

Nach etwa zehn gefahrenen Kilometern bemerkte Valentin Wernz einen „Schleicher“ in seinem Hinterreifen, der langsam Luft verlor. Sein Reifen mit Tubeless, ein Fahrradreifen mit Luft aber ohne Schlauch, versiegelte sich zwar wieder ‐ aber: „Ich hatte dennoch wenig Luftdruck im Reifen und musste um die Kurven vorsichtiger fahren und auch insgesamt hat das Radfahren dann mehr Kraft gekostet“, betonte Valentin Wernz.

Auf den abschließenden fünf Kilometern hatte er soviel Rückstand, dass er nicht mehr in Schlagdistanz zu den ersten zehn Triathleten war. „Ich bin letztlich nur noch hinterhergerannt. Da ich wusste, dass es nur ein Ergebnis um den 30. Platz wird, habe ich mich nicht voll verausgabt“, betonte der Tuttlinger mit Blick auf die kommenden drei Weltcups im Oktober. Schließlich beendete Wernz aber dennoch das Rennen und überquerte in einer Gesamtzeit von 55.38 Minuten die Ziellinie in Rom. Der Portugiese Vasco Vilaca kam zwei Minuten vor dem 28-Jährigen bei dem Weltcup in Italien ins Ziel und ließ sich als Sieger feiern.

Valentin Wernz bestreitet bereits am kommenden Samstag, 14. Oktober, im chinesischen Chengdu den nächsten Weltcup ‐ diesmal über die olympische Distanz.