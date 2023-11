Der Rathaussteg kommt erst im Frühjahr 2024: Mehrere Verzögerungen führen dazu, dass das neue Bauwerk über die Donau nicht wie geplant fertig wird. Aufgehoben wird im November allerdings die Teilsperrung der Weimarstraße.

In diesen oder den kommenden Tagen hätte der neue Rathaussteg montiert werden sollen. Doch daraus wird nichts. Die Tuttlingerinnen und Tuttlinger müssen sich gedulden, bis es im Frühling ein paar Tage gibt, in denen es am Stück trocken und warm genug ist.

Zeitplan war ehrgeizig

Per Pressemitteilung informiert die Stadtverwaltung: „Mehrere Verzögerungen sorgen dafür, dass entscheidende Arbeitsschritte nicht mehr vor Einbruch des Winters möglich sind.“ Das sei bedauerlich, so Oberbürgermeister Michael Beck, „aber eine Baustelle unter freiem Himmel lässt sich nie auf den Tag genau kalkulieren ‐ zumal der Zeitplan sehr ehrgeizig war.“

Es sind gleich mehrere Probleme, die zusammenkommen. Nicht nur, wie ursprünglich berichtet, ein Kabel der Telekom, sondern auch noch eine Abwasserleitung sorgte bereits vor einigen Wochen für Ärger. Dieses habe eine größere Dimension gehabt, als angenommen, schreibt die Stadtverwaltung. Dadurch kam es zu Verzögerungen bei den Brückensockeln, was wiederum bei der Brückenbaufirma Auswirkungen auf die exakte Werkstattplanung für die Holzelemente hatte.

Fehler beim verwendeten Holz

Und nicht nur das lief scheinbar nicht rund: Es gab offenbar auch Fehler beim verwendeten Holz. Dieses habe für das aufwändige Verfahren nicht die „ideale Feuchtigkeit“ gehabt und musste zeitaufwändig ausgeglichen werden.

„Beide Verzögerung sind in einem durchaus normalen Rahmen, wenn aber bei einem so eng getakteten Zeitplan gleich zwei solcher Faktoren zusammenkommen, gibt es ein Problem“, sagt Tuttlingens Baudezernent Florian Steinbrenner.

Das ist schlechte Planung! Die neue Fußgängerbrücke hätte Ende 2023 fertig sein sollen, doch daraus wird nichts. Das war absehbar, findet unsere Autorin. Lesen Sie hier den Kommentar zum Thema von Dorothea Hecht

Eine Montage wäre nämlich nun erst Ende November oder Anfang Dezember möglich. Nach Gesprächen mit allen Beteiligten möchte die Stadt dies aber nicht riskieren: Während der Brückenmontage vor Ort sollten die Außentemperaturen zwischen fünf und 15 Grad liegen, ebenso beim Auftragen der schützenden Betonschicht, die die künftige Oberseite der Brücke bildet.

„Diese Temperaturen können Ende November allerdings nicht mehr garantiert werden“, sagt Pressesprecher Specht.

Eine Alternative hätte es gegeben

Eine Alternative wäre gewesen, die Fertigteile auf jeden Fall zu montieren, im Falle von Kälte und Feuchte dann aber zu verkleiden, um im Frühjahr dann weiter zu arbeiten. Diese Variante hat die Stadt Tuttlingen nun wieder verworfen ‐ sie hätte nämlich 400.000 Euro gekostet.

Aber trotz der verspäteten Fertigstellung: Die Teilsperrung der Weimarstraße wird auf jeden Fall vor Weihnachten aufgehoben. Allenfalls an einzelnen Tagen ‐ zum Beispiel beim endgültigen Einbau der 27 Meter langen Brückenelemente ‐ werden kurzfristige Sperrungen nötig.

Zuschüsse gibt es trotzdem

Auch die Landeszuschüsse von knapp 3,4 Millionen Euro sind nicht gefährdet: Sie waren zwar an eine Fertigstellung im Jahr 2023 geknüpft, der Zeitrahmen konnte laut Stadt aber verlängert werden, da die Verzögerungen nicht absehbar waren.