Pflegeschule feiert Absolventen und stärkt die Gesundheitsversorgung

Die Fritz–Erler–Schule hat die Absolventinnen und Absolventen der Pflegeschule verabschiedet. Bei den Absolventen es sich um den allersten Jahrgang der „Staatlich geprüften Pflegefachfrauen“ und „Pflegefachmänner“ der Region nach der bundesweiten Pflegeberufereform. Bei der Verabschiedung würdigte Schulleiter Rainer Leuthner die besonderen Leistungen des ersten Jahrgangs. So konnte bei der Zeugnisübergabe zweimal ein Lob und sechsmal ein Preis vergeben werden. Die generalistische Pflegeausbildung an der Pflegeschule ermöglicht den Absolvierenden, den EU–weit anerkannten Beruf der Pflegefachfrau/des Pflegefachmanns in allen Bereichen des Gesundheitswesens auszuüben, heißt es in der Pressemitteilung. Beteiligt waren die Fritz–Erler–Schule, die Ausbildungsbetriebe Klinikum Tuttlingen, Altenzentrum Bürgerheim und Pflegedienst Fridingen.