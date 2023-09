Tuttlingen

Pflegeheim und ambulanter Dienst unter einem Dach

Tuttlingen

Michaela Fecht-Lehmacnn und Karen Winterhalter zeigen, wo es hingeht. (Foto: Elias-Schrenk mobil gGmbH )

Der ambulante Pflegedienst des Elias-Schrenk-Hauses, bisher als Christliche Sozialstation bekannt, hat ein neues Zuhause gefunden. Seit Kurzem ist der Pflegedienst in das Elias-Schrenk-Haus in der Brückenstraße 24 in der Tuttlinger Nordstadt eingezogen.

