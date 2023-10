Lange Lockdowns, viele Einschränkungen, dann die Energiekrise und eine defekte Thermalwasserpumpe: Das Tuttlinger Freizeit- und Thermalbad Tuwass ist in den vergangenen dreieinhalb Jahren durch etliche Tiefs geschlittert. Auch wenn die Besucher nun wieder kommen, ist noch nicht alles so, wie es einmal war.

Zuerst Wassergymnastik, nach dem Sport hinüber in die Sauna, eine Kleinigkeit essen und zum Abschluss vielleicht noch eine Massage: Bis Anfang 2020 war ein derartiges Programm im Tuttlinger Tuwass Normalität. Die Kurse der sogenannten Bewegungswelle hatten treue Anhänger, die Massagestunden waren oft ausgebucht. Warmes Essen gab es ab 11 Uhr vormittags bis kurz vor Schließung des Bades am Abend.

Gastronomie konnte gerettet werden

Das „Gesamtpaket Tuwass“ ist bislang jedoch nicht wieder richtig zum Laufen gekommen. Zwar konnte die hauseigene Gastronomie gerettet werden und wird seit einigen Wochen durch einen neuen Koch verstärkt.

So kann nun ab 13 Uhr warmes Essen angeboten werden – und zwar nicht nur für Sauna- und Badegäste, sondern auch für externe Besucher im Bistro im Eingangsbereich. Doch: Kurse und Massagen gibt es weiterhin keine und auch die Öffnungszeiten sind kürzer als früher.

Viele Mitarbeiter kündigten

Dass dem so ist, liegt am Personal. Durch die Umstände der vergangenen Jahre kündigten nach und nach eine Reihe von Mitarbeitern.

Wir würden das Angebot gerne wieder ausweiten, aber wir brauchen Leute, die es machen. Olaf Hummel

So fehlt es inzwischen in allen Bereichen an Personal – von Reinigungskräften und Kassen-Mitarbeitern über Gastro-Servicekräfte bis hin zu Fachangestellten für Bäder, sprich Bademeistern, werden auf der Internetseite der Stadtwerke derzeit diverse Stellen angeboten.

Defizite sind bekannt

Die beiden Interims-Geschäftsführer der Stadtwerke, Gerd Hertle und Olaf Hummel, die seit dem Weggang der früheren SWT-Chefin Branka Rogulic im August die Geschäfte übernommen haben, sind sich der Defizite durchaus bewusst. „Wir würden das Angebot gerne wieder ausweiten, aber wir brauchen Leute, die es machen“, sagt Hummel. So geht es nun primär darum, neue Mitarbeiter zu finden – „wir versuchen es momentan auf allen Kanälen“, wie der SWT-Chef betont.

Vor allem das Kurssystem der Bewegungswelle sollen wieder anrollen, sobald es genügend Personal dafür gibt. „Das wäre absolut wünschenswert“, so Hummel. Momentan fokussieren sich die Tuwass-Mitarbeiter vor allem auf Schwimmkurse.

Seit Beginn des Jahres gab es 44 Kurse, weitere vier sind für November und neun für Januar geplant. „Wir haben die lange Warteliste gut abgearbeitet und sind inzwischen auf dem Stand, dass die älteren Kinder alle bedient werden konnten“, sagt Manuela Renner von der SWT-Pressestelle.

Massagen sind noch unklar

Ab wann es auch für Erwachsene wieder verschiedene Kurse geben soll, ist jedoch unklar. Keine Entscheidung ist bislang auch im Bereich der Massagen getroffen. Zuletzt hatte das Tuwass eigene angestellte Masseure.

Ob es die auch in Zukunft wieder geben wird, ist noch ungewiss. Hummel verweist auf die Wirtschaftlichkeit: „Das müssen wir uns noch gesondert anschauen. Wenn es wirtschaftlich vernünftig ist, würden wir das auch wieder machen.“

Warmes Essen ab 13 Uhr

Immerhin habe man die hauseigene Gastronomie retten können. „Diese stand zwischendurch auf der Kippe“, betont er. Nun ist es durch den neuen Koch möglich, täglich ab 13 Uhr warmes Essen anzubieten. Dieses gibt es bis 19.30 Uhr. Anschließend ist die Gastronomie noch bis 21.30 Uhr für Getränke und Snacks geöffnet.

Anders ist es sonntags: Da kann von 11 bis 19.45 Uhr warm gegessen werden. Mehr gehe momentan nicht, betonen Hummel wie auch Gerd Hertle:„Lieber machen wir die Zeiten eng, als unser Personal zu schinden.“

Patrick Müller-Benzing, Gerd Hertle und Olaf Hummel von den Stadtwerke Tuttlingen (von links). (Foto: Sabine Krauss )

Selbiges gilt für die Öffnungszeiten. Von Montag bis Samstag sind Bad und Sauna von 11 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags von 8 bis 20 Uhr. Dienstags und donnerstags gibt es von 6.30 bis 7.30 Uhr zudem eine Stunde Frühschwimmen.

Früher war es so, dass das Bad samstags bereits um 8 Uhr geöffnet wurde und montags bis freitags um 10 Uhr. Schluss war auch sonntags um 22 Uhr. Auch in puncto Öffnungszeiten haben die beiden neuen Geschäftsführer ein klares Ziel: „Angestrebt ist, es wieder wie 2019 hinzubekommen. Aber zunächst müssen wir personell wieder besser aufgestellt sein.“

In Herbstferien gibt es erweiterte Öffnungszeiten

Gute Nachrichten gibt es für Tuwass-Fans zumindest für die bevorstehenden Herbstferien: In dieser Woche ist das Bad täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, auch das Frühschwimmen gibt es während der Ferien.

Mit Blick auf die Besucherzahlen zeigt sich: Beliebt ist das Tuwass allemal. Insgesamt 30.638 Menschen strömten im August ins Bad (28.201 Gäste im Bad, weitere 2.437 in der Sauna). Schwächer war der September mit 22.585 Besuchern (20.554 Gäste im Bad, weitere 2.031 in der Sauna). Der Oktober lief wiederum wieder besser an: Bis Mitte des Monats wurden 16.706 Besucher gezählt (15.030 im Bad, weitere 1.676 in der Sauna).