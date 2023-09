Und die Rolle rückwärts: Türkgücü Tuttlingen darf doch wieder spielen. Das Präsidium des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) hat dem Einspruch des Vereins aus der Fußball-Kreisliga B2 gegen den Ausschluss vom Spielbetrieb am Donnerstag stattgegeben.

Damit ist Türkgücü in der laufenden Saison wieder zugelassen. Das Verfahren hat aber Auswirkungen für den Vorstand und den Trainer von Türkgücü.

Viel erlauben kann sich Türkgücü nicht mehr. Matthias Harzer

Das erste Saisonspiel wird Türkgücü am Sonntag um 15 Uhr beim VfL Nendingen bestreiten. Rund einen Monat nach den Konkurrenten in der B-Liga.

Kurz vor dem ersten Pflichtspiel am 20. August ‐ im Bezirkspokal Schwarzwald bei der SG Durchhausen/Gunningen/Weigheim ‐ hatte der Spielausschuss des WFV den Tuttlinger Verein vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Türkgücü schweigt und bekommt Recht

Aus Sicht des Verbands hatte sich der Verein zu viel zu schulden kommen lassen. Hauptvorwurf war neben dem Spielabbruch beim SV Egesheim im Jahr 2020 die Partie gegen den FV 08 Rottweil III (6:4/0:3-Wertung), als Türkgücü wohl Spieler eingesetzt hatte, die für einen anderen Verein spielberechtigt waren.

Gegen den Ausschluss hatte Türkgücü fristgerecht Einspruch eingelegt und nun Recht bekommen. Gegenüber unserer Zeitung war der Verein zuvor nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Bezirk freut sich, dass Türkgücü eine weitere Chance bekommt

„Es ist gut, dass es das Präsidium gibt, das neutral entscheidet und Türkgücü begnadigt hat“, sagte Matthias Harzer, Spielleiter im Bezirk Schwarzwald. „Ich freue mich, dass der Verein noch einmal Gehör gefunden hat und hoffe, dass Türkgücü diese Entscheidung nun als Chance erkennt, zu einem normalen Spielbetrieb zu kommen.“

Vorstand und Trainer sollen lernen

Die Mitteilung des WFV, erklärte der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch, sei recht knapp gehalten gewesen. Dem Verein wurde zur Auflage gemacht, dass Vorstand und Trainer ein mehrtägiges WFV-Seminar zum Spielbetrieb absolvieren müssen. Außerdem soll eine Beratung des Vereins erfolgen, wie die Klubstrukturen verbessert werden können.

Auf Türkgücü warten mehrere Nachholspiele

Diese Fortbildungen seien wahrscheinlich notwendig. Denn, so Harzer: „Es war jetzt kurz davor, dass sie nicht mehr mitspielen. Viel erlauben kann sich Türkgücü nicht mehr.“

Nun gehe es aber erst einmal darum, die zuvor abgesetzten Partien von Türkgücü als Nachholspiele neu anzusetzen. „Wir haben jetzt auch erst Ende September und der Terminkalender in der Kreisliga B2 ist nicht so voll. Das ist handhabbar“, so Harzer.