Das Heck eines Autos hat am Montagabend plötzlich angefangen zu brennen. Das Auto war in einer Straße in der Südstadt geparkt, Passanten löschten den Brand mit Pulverlöschern, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Wie die Feuerwehr mitteilt, kontrollierte sie das Auto mittels Wärmebildkamera, kleinere Nachlöscharbeiten waren noch nötig. Auch die Batterie wurde abgeklemmt. Die Ursache für den Brand ist unklar.