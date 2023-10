Tuttlingen

Parkrempler beim TuWass flieht unerkannt

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Freizeitbades TuWass gegen einen dort geparkten Mercedes der GLE-Klasse gefahren und hat hierbei an dem Auto rund 1500 Euro Sachschaden angerichtet, so die Polizei. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 15:48 Von: sz