Parkplatzunfall fordert rund 7000 Euro Schaden

Rund 7000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagabend auf einem Parkplatz eines Baumarktes an der Rudolf-Diesel-Straße passiert ist. Laut Polizeibericht wollte eine 64-jährige Frau gegen 18.40 Uhr mit einem VW Up auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt zur Rudolf-Diesel-Straße fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Porsche Boxter, dessen 60-jähriger Fahrer sich bereits vor dem VW Up im Bereich der Ausfahrt befand. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.