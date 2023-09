Parkplatzrempler in der Innenstadt

Bei einem Parkplatzrempler, der sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weimarstraße ereignet hat, ist ein 22–jähriger Fahrer eines Suzukis leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 74–jähriger Mann mit einem 3er BMW gegen 10.30 Uhr rückwärts aus einer Parkbucht und prallte hierbei gegen den auf dem Parkplatz stehenden Suzuki. Bei dem Unfall zog sich der Suzuki–Fahrer leichte Verletzungen zu und musste wegen Brustschmerzen mit einem Rettungswagen in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Autos entstand rund 3000 Euro Sachschaden.