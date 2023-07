Das neu gebaute Parkhaus am Klinikum Landkreis Tuttlingen wird am Donnerstag, 27. Juli, in Betrieb gehen. Wie das Klinikum mitteilt, können Patienten, Besucher und Mitarbeiter ab diesem Tag ihre Autos und Fahrräder dort abstellen. Und das erst einmal kostenlos.

Die Parkplatzsituation rund um das Klinikum war zuletzt schwierig, viele parkten in den Nebenstraßen. Auch weil das Klinikum wächst, wurde in einem Verkehrsgutachten 2019 ein Parkhaus gefordert. In den vergangenen neun Monaten wurde es nun gebaut. Es steht auf dem ehemaligen Besucherparkplatz, hat zehn versetzte Ebenen mit etwa 300 überdachten Parkplätze sowie Fahrradstellplätzen.

Übergangszeit von drei Monaten

Für eine Übergangszeit von rund drei Monaten bis Ende Oktober ist nun laut Klinikum ein Probebetrieb vorgesehen. Um „allen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich entspannt mit dem Parkhaus vertraut zu machen“, soll es in der Zeit kostenfrei sein — eben auch, um die Autofahrer aus den Seitenstraßen wegzulocken.

Danach allerdings werden Gebühren erhoben, da sich das Parkhaus durch seinen Betrieb refinanzieren soll. Das Klinikum spricht in einer Pressemitteilung von „ortsüblichen“ Preisen, Details würden ab November bekanntgegeben.

Photovoltaik und E–Ladesäulen

Auf das Dach des Parkhauses wurde von den Tuttlinger Stadtwerken eine Photovoltaikanlage gebaut, die ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden sollte. Derzeit werde die Anlage in Betrieb genommen, so das Klinikum. Später werden im Parkhaus auch kostenpflichtige Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen.