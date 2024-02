Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde: Davon war der Reitverein Tuttlingen in den vergangenen Jahren mehr oder minder weit entfernt. Jetzt kommt am Standort in der Möhringer Vorstadt noch ein größeres Problem dazu: Der Pächter Steffen Giesser hat gekündigt und verlässt Ende Februar mit seiner Lebensgefährtin und 30 Pferden Tuttlingen.

Er zieht nach Thüringen. Der finanziell gebeutelte Reitverein muss damit künftig unter anderem auf wichtige Pachteinnahmen verzichten und sucht dringend einen neuen Pächter.

Kaum Möglichkeiten, Umsätze zu erzielen

Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich allerdings schwierig. Der scheidende Pächter Giesser weiß warum, denn er kennt die Probleme und Missstände seit mehreren Jahren.

Das Problem fing damit an, dass der Reitverein von Anfang an nicht im Stande war, diese Halle zu betreiben. Pächter Steffen Giesser

„Sie haben jemand gebraucht, der es fachmännisch durchzieht. Ein Pächter muss dafür aber Möglichkeiten haben, Umsätze zu generieren. Nur mit der Reithalle im aktuellen Zustand geht das nicht. Der Standort wurde einfach damals zu schlecht gewählt. Das ist das größte Problem“, betonte Giesser.

Infrastruktur fehlt am aktuellen Standort

Ein Turnier hier am Standort, wie es der Verein schon vor Jahren vorgehabt hätte, sei nicht möglich. „Es kommen nicht mal zwei Anhänger aneinander auf der schmalen Zufahrtsstraße vorbei und auch der Parkplatz ist nicht ausreichend. Man hat eine riesige Halle gebaut, aber nichts drumherum. Die Infrastruktur fehlt. Die Dimensionen, an die hier schon vor Jahren gedacht wurde, sind nicht umsetzbar. Das ist einer der Hauptgründe, warum diese Sache hier zum Scheitern verurteilt ist“, findet Giesser.

Stellt sich der neue Standort als nicht durchdachte Notlösung heraus? Die Suche nach einem neuen Standort für den Reitverein war ausgesprochen langwierig und kontrovers. Einen optimalen Standort, der alle Kriterien erfüllt, gab es nie, zumal der Reitverein angesichts begrenzter finanzieller Möglichkeiten auf ein städtisches Grundstück angewiesen war. Abgesehen davon halten wir die Lage in der Natur für gar nicht so schlecht - von einer Notlösung kann also nicht die Rede sein. Auf Basis der damaligen Anforderungen des Vereins hat man sich, nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, gemeinsam für den heutigen Standort entschieden. Man kann allerdings feststellen, dass die konzeptionelle Ausrichtung von damals und damit die Anforderungen an das Gelände sich mit den Jahren geändert hat. Erst im Juli 2023 gab es gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Uwe Keller ein offenes und konstruktives Gespräch mit dem damals neuen Vorstand des Vereins.

Für die Reitschüler sei der Standort nah an der Stadt von Vorteil. „Aber für die ganzen Pferdebesitzer ist er miserabel, weil man nicht ins Gelände kommt“. Nach dem Umzug sei von der Stadt versprochen worden, dass eine Brücke gebaut werde Richtung Möhringen, meint Giesser. Diese Idee sei auch verworfen worden.

Was bedeutet es für die Stadt, dass es dem Reitverein schlecht geht und wie kann die Stadt hier unterstützen? Selbstverständlich ist es immer tragisch, wenn sich ein Traditionsverein in einer derart misslichen Lage befindet. In diesem Fall ist es auch für die Stadt kritisch, da wir eine nicht unerhebliche Bürgschaft für den Verein übernommen haben. Wir wünschen dem Reitverein daher, dass schnell eine gute Nachfolge für den Pächter gefunden wird. Eine vereinseigene Reitsportanlage im Stadtgebiet sehen wir aber nach wie vor als wichtig und wünschenswert an. Insbesondere das Angebot für Kinder und Jugendliche wird sehr gut angenommen und sollte daher möglichst weitergeführt werden. Daher besteht immer auch die Möglichkeit, den Verein über die regulären Investitionskostenzuschuss zu unterstützen.

Deshalb hört der Pächter auf

Giesser bemängelt auch den fehlenden Außenreitplatz. „Zu Beginn ist mir versprochen worden, dass ich hier wohnen und Seminare geben kann. Und es einen Reitplatz geben wird. „Ich bin jetzt im fünften Jahr hier und es nichts dergleichen passiert bei gleichbleibender Pacht“, gibt Giesser zu bedenken.

Im Gegenteil, es komme immer wieder die Forderung nach einer Pachterhöhung. „Überdimensional viel arbeiten und wenig Ertrag und dazu noch die ganzen Probleme und Auseinandersetzungen mit den Ämtern ist zu viel. Deswegen habe ich die Reißleine gezogen“, nannte Steffen Giesser den Grund seiner Kündigung.

Für viele Leute sei das auch keine Überraschung gewesen. Er habe zudem mehrere zehntausend Euro aus eigener Hand in die Reitanlage investiert, wie beispielsweise in einen Waschplatz.

Wie beurteilt die Stadt die allgemeine Situation rund um den Reitverein Tuttlingen jetzt nach der Kündigung des Pächters? Generell besteht das Problem, dass viele Optimierungen möglich wären, allerdings vom Verein umgesetzt werden müssten, was nach der Kündigung des Pächters aber auch nicht einfacher ist. Was die turnierfähige Anlage und Pächterwohnung betrifft: Auf Einladung der Stadt gab es im Jahr 2022 Gespräche mit Verein, Pächter und Landratsamt, die seitens des Veterinäramts und des Umwelt- und Baurechtsamts für die Betriebsgenehmigung des Pächters sowie die Weiterentwicklung und Nutzung der Anlage Genehmigungsbehörde sind. Es wurden einige Maßnahmen abgestimmt, die der Verein umsetzen wollte, die das Landratsamt auch mitgetragen hat - allerdings stellte sich später heraus, dass die Planung finanziell die Möglichkeiten des Vereins übersteigt. Wenig später kam dann der Vorstandswechsel. Eine Wohnung für den Pächter wurde bislang nicht beantragt - grundsätzlich wäre dies möglich, die Planung und Finanzierung müsste vom Verein gestemmt werden.

Vor Jahren wurde eine Brücke geplant, die der Reitverein für das Ausreiten nutzen wollte. Diese Brücke wurde nie gebaut. Warum? Die Brücke sollte - so die vor einigen Jahren diskutierten Idee - etwa im Bereich hinter dem Jugendcamp über die Donau gehen, geplant war ein Geh- und Radweg. Nicht weiter verfolgt wurde das Projekt vor allem aus Kostengründen. Tuttlingen hat mehrere wichtige Brücken, die neu gebaut oder saniert werden müssen, die in der Priorität vorher kommen müssen: den Rathaussteg, den Sängersteg, die beiden Koppenlandbrücken und weitere.

Im Sommer vergangenen Jahres habe der Pächter fristgerecht ein halbes Jahr vor Ablauf des Vertrages gekündigt. Steffen Giesser zieht es nun mit seiner Lebensgefährtin nach Thüringen. Dort hat er einen Pferdehof mit 25 Hektar Land und einem Wohnhaus vor Ort gekauft.

Seine 30 Pferde nimmt er von Tuttlingen mit. Außerdem kann er weitere Pferde, die er in Deutschland verteilt untergebracht hatte, weil sie in Tuttlingen keinen Platz haben, mit nach Thüringen nehmen.

Zum Abschied gibt es reichlich Tränen

Aktuell sei er noch Mitglied im Reitverein und habe die Funktion als Sportwart inne. Er will auch nach seinem Weggang dem Verein aus der Ferne behilflich sein, „wenn es gewünscht ist“, sagte Giesser, der ebenso betonte: „Wir gehen nicht wegen der Leute. Uns sind die Kinder, Eltern und Freunde und Mitglieder des Vereins natürlich ans Herz gewachsen. “

Die Kinder haben auch meine Pferde lieben und schätzen gelernt. Deshalb gab und gibt es derzeit bei den Verabschiedungen auch Tränen, was leider zu einem Abschied dazugehört. Steffen Geisser

Laut Giesser seien schon einige Bewerber auf dem Gelände gewesen, aber hätten nach einer ersten Begutachtung das Interesse schnell verloren.

Der Reitverein Tuttlingen wurde 1925 gegründet und steht somit kurz vor dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen.

Beim Umzug des Reitvereins vom Donaustadion in die Möhringer Vorstadt hat die Stadt Tuttlingen Unterstützung geleistet. Jetzt, da der Standort als ungeeignet kritisiert wird, haben wir bei der Verwaltung nachgefragt. Das sind die Fragen und Antworten von Stadtsprecher Arno Specht.