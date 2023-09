Der Ortsseniorenrat Tuttlingen bietet am Dienstag, 10. Oktober, ein Ausflug nach Friedrichshafen ins Zeppelinmuseum an. Es beherbergt zwei Sammlungen. Zum einen die weltweit größte Sammlung zur Luftschifffahrt und der Innovation „leichter als Luft“. Highlight in diesem Bereich ist die begehbare Teilrekonstruktion von LZ 129 Hindenburg. Abfahrt am ZOB ist um 09 Uhr, Rückfahrt ab Friedrichshafen 14:30 Uhr. Die Anmeldung ist im Haus der Senioren unter 07461/15104 möglich.