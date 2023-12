Only-Filiale in Tuttlingen schließt

Der Laden ist fast leergeräumt, die Schaufensterpuppen stehen in der Mitte des Ladens aufgereiht, die Schaufenster sind kahl. Die Rede ist vom Bekleidungsgeschäft Only in der Tuttlinger Königstraße. Der Grund: Das Geschäft schließt.

Genaue Gründe unbekannt

„Ende des Monats machen wir zu“, sagt Buket Pachsin von Only Tuttlingen. Die genauen Gründe kenne sie nicht, die Entscheidung ging von der Zentrale aus. „Wir haben deshalb aktuell eigentlich alles stark reduziert“, ergänzt sie.

Wir als Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in anderen Only-Shops unterzukommen. Buket Pachsin

Im Jahr 2019 hat das Bekleidungsgeschäft in der Königstraße 4 eröffnet und war seither ein Teil des Tuttlinger Stadtbildes. „Wir als Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in anderen Only-Shops unterzukommen, aber der nächste ist in Villingen-Schwenningen, das kommt für mich persönlich nicht infrage“, erklärt Buket Pachsin.

Die Modemarke mit Hauptsitz in Dänemark ist vor allem für die Marken Jack & Jones, Only und Vero Moda bekannt. In der Filiale in Tuttlingen wurde Damenbekleidung angeboten.

Nicht das einzige Bekleidungsgeschäft, das schließt

Seitdem bekannt ist, dass die Filiale schließt, sei wieder viel los, stellt Buket Pachsin fest. Es ist nicht die einzige Modekette, die in der Innenstadt, die in den vergangenen Wochen schließen musste. Auch „Hunkemöller“ hat Anfang November dicht gemacht. Das Dessous- und Bademodengeschäft hatte bereits 2017 in der Bahnhofstraße eröffnet.