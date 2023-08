Wer die Busse fährt, steht nun fest. Ab wann die Busse fahren ebenso. Mit seinem Vorhaben, als Ergänzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein On–Demand–System für Busse einzuführen, biegt der Landkreis Tuttlingen auf die Zielgerade ein. Aus Tuttlingen kommt die Anregung, wie das Busfahren noch umweltfreundlicher gestaltet werden könnte.

Ohne Fahrplan in alle 35 Kreisgemeinden

Ab 1. Mai 2024 sollen Einwohner im Landkreis sich in den sogenannten Schwachlastzeiten, abends und am Wochenende, einen Bus für ihre Fahrt ordern können. Sieben Kleinbussen stehen zur Verfügung. Sie können per Telefon, Internet oder App gebucht werden, um Fahrgäste zwischen den 35 Orten im Kreis zu befördern. Ganz ohne strikten Fahrplan. Dafür mit Niederflureinstieg, um auch Menschen in Rollstühlen oder Familien mit Kinderwagen mitnehmen zu können.

Seit Donnerstag ist klar: Das Unternehmen Stadtbus Klink wird die Aufgabe übernehmen. Und dies bedeutet, nicht nur die Kleinbusse samt Fahrer zu stellen. Auch die Software und eine Buchungs– beziehungsweise Dispositionszentrale hat die Firma zu organisieren. Dies sei, so heißt es in Unterlagen des Landkreises, klare Vorgabe gewesen. Bei der Vergabe des Auftrags habe man alles aus einer Hand haben wollen. „Es wurden für diese Komponenten keine einzelne Lose gebildet“, steht in der Vorlage des Kreistags.

Neues Mobilitätsangebot ist überraschend günstiger

Durch die Vergabe an Stadtbus Klink kommt der Landkreis sogar günstiger weg, als zunächst gedacht. Das Angebot des Tuttlinger Busunternehmens liegt mit 1,495 Millionen Euro unter den veranschlagten 1,530 Millionen Euro. „Wir freuen uns, dass einer unser bisherigen Partner die Ausschreibung gewonnen hat. Unser Ziel ist es, termingerecht am 1. Mai 2024 zu starten“, sagte Michael Guse, Dezernent für Wirtschaft, Kreisentwicklung und Kultur beim Landkreis.

Weil Stadtbus Klink bereits jetzt seine Busse für den ÖPNV im Landkreis einsetzt, soll der neue Verkehrsvertrag für den On–Demand–Verkehr analog zu den Regelungen im Regionalverkehr auch bis zum 8. Dezember 2029 gelten. Der Kreistag stimmte der Annahme des Ausschreibungsergebnisse einstimmig zu. Eine Frist von zehn Tagen muss nun noch abgewartet werden, in der Rechtsmittel gegen das Ergebnis der Ausschreibung eingelegt werden kann.

Fahren Busse dann auch mit Bio–Sprit?

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck regte an, dass man die Dieselbusse der am ÖPNV beteiligten Unternehmen doch mit HVO — einem Treibstoff aus aufbereiteten Pflanzenölen — fahren lassen könnte. In der Stadt habe man schon Teile der Fahrzeug im Bauhof nach Tests auf den umweltfreundlicheren Treibstoff umgestellt. Landrat Stefan Bär meinte, dies in die Gespräche mitzunehmen.