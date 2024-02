Sobald Rainer Häusler und Jürgen Klaiber über ihre Enkelkinder reden, beginnen erst die Augen und dann der Mund zu strahlen. „Enkel sind das größte Geschenk, das man im Alter bekommen kann“, sagt Häusler. Weil immer mehr junge Familien aus beruflichen Gründen fernab ihrer Elternhäuser leben, haben sich die beiden Rentner ein Projekt ausgedacht: den Wunsch Oma-Opa-Service in Tuttlingen.

Die Idee dahinter ist so simpel, wie sie gut ist. Senioren kümmern sich um Kinder, damit Familien - mit nicht selten zwei berufstätigen Elternteilen - stundenweise entlastet werden.

Das Kind steht im Mittelpunkt. Rainer Häusler

Dabei, das machen Häusler und Klaiber deutlich, geht es nur um das Zusammensein von den jungen und den älteren Menschen. „Die Senioren kommen nicht in die Familien, um Besorgungen zu machen oder bei der Hausarbeit zu helfen. Das Kind steht im Mittelpunkt“, sagt Häusler.

Ein Angebot, das es früher nicht gab

Die Idee, Kinder und Leih-Großeltern zusammenzubringen - eine Kooperation von Ortsseniorenrat, dem Mehrgenerationenhaus, dem Kinderschutzbund und der Stadt Tuttlingen -, kam Häusler kurz nachdem er in Rente gegangen war.

Vor 45 Jahren waren er und seine Frau aus Ulm nach Tuttlingen gezogen. Die Aesculap AG hatte ihn als Arbeitgeber an die Donau gelockt. Als die beiden Töchter geboren wurden, waren die Großeltern weiterhin in Ulm, die jungen Eltern auf sich allein gestellt.

„Meine Frau war Lehrerin, hat beruflich damals eine lange Pause gemacht. Sie war neun Jahre zu Hause. Aber anders war das damals nicht möglich. Wir wären über so ein Angebot dankbar gewesen“, erinnert sich Häusler, der als Rentner nun gerne und viel Zeit mit seinen beiden Tuttlinger Enkelkindern verbringt.

Enkel halten fit und brauchen die Großeltern

„Ich genieße es“, sagt er. Ob es das gemeinsame Lernen mit der 13-Jährigen ist. „Das macht viel Spaß und es hilft mir, die Rädchen oben im Kopf in Betrieb zu halten.“ Oder das Drachensteigenlassen und das Bauen mit Lego-Technik mit dem Elfjährigen. „Er freut sich immer, wenn Opa Zeit hat“, berichtet Häusler.

Aber auch den beiden Enkeln, die in Hamburg leben, gehört in den Ferien die ganze Aufmerksamkeit: „Wenn sie uns dann im Erlebniswald in Mahlstetten in die Bäume scheuchen“, lacht er.

Das ist mir etwas durch die Lappen gegangen. Jürgen Klaiber

„Das ist mir etwas durch die Lappen gegangen“, räumt Jürgen Klaiber ein. Bis zu seinem 67. Lebensjahr war er noch beruflich als Prokurist bei Medicon tätig - und das nicht acht, sondern eher zehn Stunden pro Tag. Umso glücklicher ist er nun, dass er ein enges Verhältnis zu seiner 18-jährigen Enkelin hat.

Vieles ihrer Kindheit habe er wegen der Arbeit verpasst. Umso mehr habe er es genossen, dass sie als Fahranfängerin in Begleitung des Opas auf den Straßen unterwegs sein konnte. „Wir sind mal zu einem Vorstellungsgespräch gefahren. Und ich habe schon ein gutes Allgemeinwissen. Meine Familie meint immer, den könnte man auch zum Jauch schicken“, erzählt Klaiber mit Verweis auf die Quizsendung „Wer wird Millionär“.

Der Kontakt zu Kindern ist ein Geschenk. Jürgen Klaiber

Während der Hinfahrt habe er mit ihr die aktuellen Nachrichten besprochen. „Und genau das wurde dann auch abgefragt“, freut sich der fast 70-Jährige noch immer, dass er seiner Enkelin helfen konnte.

„Das Schönste“, sagt Klaiber, sei aber, „wenn man einem kleinen Menschen beim Aufwachsen zusehen kann.“ Das zweite Kind seiner in Tuttlingen lebenden Tochter ist gerade vier Jahre alt. „Der Kontakt zu Kindern ist ein Geschenk. Da bleibt man jung“, sagt er.

Von Angebot profitieren Senioren und junge Familien

Deshalb wäre das Zusammenbringen von Kindern mit Leih-Omas oder -Opas auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Während die Kinder die Wertschätzung erfahren, dass sich ein Erwachsener nur für sie Zeit nimmt und ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, würden Senioren die Möglichkeit zur Teilhabe am Leben erhalten.

„Sie bekommen wieder neue Kontakte mit Kindern, Familien und Gleichaltrigen“, sagt Häusler. Die Zeit mit Kindern sei ein „unersetzliches Erlebnis. Man bekommt so viel von den Kindern zurück“, findet er.

Beide Seiten müssen zusammenpassen

Und: Die Senioren müssten keine Scheu haben, sich als Leih-Oma oder -Opa zu melden. „Da kann nichts schiefgehen“, findet Klaiber, der Rainer Häusler schon länger kennt.

Die beiden haben sich schon im Elternbeirat zu Schul- und Kindergartenzeiten der Kinder gemeinsam engagiert haben. Schließlich werde sehr sorgsam darauf geachtet, dass die Senioren, die Kinder und die Familien auch zusammen passen.

Sich erst einmal beschnuppern

Zunächst, erläutert Häusler, würden im Gespräch Informationen über die Familien und die Senioren gesammelt. „Das machen wir aber nicht am Telefon oder über einen Fragebogen. Wir treffen uns mit den Menschen und hören, wo es eine Grundlage gibt. Und dann versuchen wir, Senioren und junge Familien zusammenzubringen.“

Damit beide Seiten sich kennenlernen und „beschnuppern“ können, gibt es im Beisein von Häusler und Klaiber noch ein Treffen im Haus der Senioren. „Das zeigt dann, ob es eine Zukunft gibt. Das liegt dann aber nur an den beiden Parteien“, erklärt Häusler.

Genauso unbürokratisch wie das Anbahnen verlaufen soll, kann auch das Ende der Beziehung sein. „Es gibt keine Verträge. So wie die Personen zusammengefunden haben, kann es auch auseinander gehen. Völlig zwanglos.“

Daran wollen Klaiber und Häusler aber nicht denken. „Wir freuen uns, wenn daraus lange Beziehungen entstehen.“ Zunächst einmal gilt es aber, Familien und Senioren für das Projekt zu finden. Schließlich gibt es im Weltzentrum der Medizintechnik Tuttlingen, als Anziehungspunkt für Arbeitnehmer aus Deutschland und Europa, genügend Familien, die ihre Großeltern als Unterstützung nicht in der Nähe haben.