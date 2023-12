Man holt ihn kurz vor Weihnachten ins Haus, freut sich an seinem Duft, seinen Lichtern und dem Schmuck - und wirft den Gast dann am 6. Januar wieder raus. Die Rede ist vom Weihnachtsbaum, in der Regel eine Nordmanntanne. Hier kommen fünf Alternativen zum traditionellen Baum.

1. Der Baum im Topf

Weihnachtsbäume sind Wegwerfartikel. Doch es gibt Alternativen. So kann ein Weihnachtsbaum im Topf nach dem Fest wieder eingepflanzt werden. Wichtig ist, beim Kauf darauf zu achten, dass der Baum auch im Topf herangezogen wurde. Bäume, die ausgegraben und in den Topf gesteckt wurden, können verletzte Wurzelballen haben. Dadurch gehen sie schneller ein.

Geduld braucht es auf alle Fälle, denn so ein Baum ist sensibel. Er braucht Zeit, um sich zu akklimatisieren. Heißt, vor dem Aufstellen, dass er erst mal in den Wintergarten oder ins Treppenhaus gestellt werden sollte, ehe er ins Wohnzimmer kommt. Nach dem Fest gilt dasselbe wieder rückwärts, bevor er wieder nach draußen kommt.

Im Topf hält der Baum länger als abgesägt - und er hat noch weitere Vorteile. (Foto: dpa )

Mit dem Pflanzen sollte man noch einige Wochen warten, am besten bis Frühlingsbeginn. Nicht vergessen: Ihn bis dahin ab und zu gießen und ihn an einem geschützten, frostfreien Ort lagern.

2. Der Baum aus Kunststoff

Wer den Baum gleich mehrere Weihnachtsfeste hintereinander aufstellen möchte, der greift häufig zum künstlichen Weihnachtsbaum. Auch die Familie Herzog aus Emmingen hat an Weihnachten so einen im Wohnzimmer stehen. „Ich sehe das einfach praktisch. Mit einem künstlichen Baum habe ich keinen Dreck in der Wohnung und vor allem auch keine kleinen Krabbeltierchen, wie sie in einem echten Weihnachtsbaum wären“, sagt Aline Herzog und schmunzelt dabei.

Familie Herzog aus Emmingen-Liptingen greift seit Jahren zum Plastikbaum. (Foto: Lisa Klebaum )

Ihren jetzigen Baum hat die Familie bereits seit rund drei Jahren. „Wir haben ihn damals bei einem Gewinnspiel gewonnen“, erinnert sich die Emmingerin. Aber auch schon davor hätten sie lieber auf die künstliche Variante zurückgegriffen.

3. Der hölzerne Designer-Baum

Künstlich muss übrigens nicht unbedingt Plastik bedeuten. Den wiederverwendbaren Weihnachtsbaum gibt es auch aus Holz, und zwar von der Firma Strohm Einrichtungen in Möhringen. Vor drei Jahren brachten Christoph und Klemens Strohm den „Designer-Baum“ auf den Markt. Er besteht aus acht Bauteilen, die ineinander gesteckt werden. Entwickelt und gefertigt wird er in der eigenen Schreinerei.

Diese acht Holzteile werden zum Weihnachtsbaum zusammengesteckt. (Foto: Strohm Einrichtungen )

Inzwischen wird der Baum nur noch in einer Größe verkauft -146 Zentimeter hoch, sagt Beate Ott aus dem Einrichtungshaus. Die Nachfrage sei nicht riesig, aber doch beständig, meint sie. Was sicherlich auch daran liege, dass das Stück mit knapp 190 Euro einen stolzen Preis hat. „Aber dafür hält er auch viele Jahre“, meint Ott.

Das Designerstück aus Möhringen: Auch da passen Geschenke darunter. (Foto: Dorothea Hecht )

4. Der Bastel-Baum

Wer weniger Geld ausgeben möchte, kann sich auch selbst einen Baum basteln, der bei guter Lagerung ein paar Jahre überdauert. Er besteht aus Ästen in verschiedenen Längen, die mit einer Schnur zusammengebunden werden: die kurzen ganz oben, nach unten werden sie immer länger.

Ganz Fleißige malen die Äste sogar grün an. Dann noch hübsch dekorieren, mit einer Lichterkette schmücken und mit einem Nagel an die Wand hängen - fertig ist der Baum.

Etwas unkonventionell, aber selbstgemacht und wunderschön: So sieht der Weihnachtsbaum von Michael Schwarz aus Immendingen aus. (Foto: Foto: Michael Schwarz )

5. Der wachsende Baum

Weihnachtsbaum zum selber ziehen: Kann man machen, muss aber wissen, dass frühestens 2031 ein veritabler Baum dastehen wird. Die Sets kann man im Internet bestellen, in der Regel sind fünf Pflanzensamen von Nordmanntannen erhalten. Zunächst die Samen quellen lassen, dann im Kühlschrank lagern und immer wieder befeuchten.

Aussäen und warten: Rund sieben Jahre braucht es, bis der Weihnachtsbaum einsatzfähig ist. (Foto: Ingeborg Wagner )

Nach drei bis fünf Wochen wird der Keimling gepflanzt. Ist die Pflanze etwa zehn Zentimeter groß, kommt sie entweder in einen Topf oder wird in den Garten gepflanzt. Dann heißt es: warten! Und eine Gelinggarantie gibt es nicht.

Mondbäumen wird Besonderes nachgesagt

Wer trotz aller Vorschläge einen klassischen Baum haben will, der hat in diesem Jahr eine besondere Gelegenheit: Schillings aus Nendingen verkaufen Mondbäume. Der elfte Vollmond des Jahres fiel auf Ende November. Schlägt man die Bäume zwei, drei Tage vor diesem Termin, sollen sie ihre Nadeln sehr lange Zeit behalten.

Ursula und Xaver Schilling verkaufen seit 2007 in ihren Garten in Nendingen Weihnachtsbäume. (Foto: Privat )

So zumindest überliefert es Volkswissen aus einer Zeit, in der die Bauern noch mehr mit und nach der Natur gelebt haben, sagt Ursula Schilling. Ihr Händler aus Berg bei Ravensburg und hat die größte Christbaumkultur in ganz Baden-Württemberg. Den Schillings hat er diesmal einen besonderen Wunsch erfüllt.

Viel Interesse gezeigt

Ihre Bäume wurden am 25. November geschlagen, vergangenen Samstag ist der Verkauf gestartet. Und ja, die Mondbäume seien bei vielen Kunden ein Thema gewesen. Sie hätten Fragen gestellt und Interesse gezeigt. „Wir hatten das vor Jahren schon mal, da hat es einen enormen Run darauf gegeben“, so Schilling.

Hier gibt’s die Klassiker

Natürlich gibt es auch an vielen anderen Stellen den klassischen Weihnachtsbaum zu kaufen - im Baumarkt, beim Gärtner oder bei Vereinen. Der SC 04 Tuttlingen zum Beispiel verkauft Nordmanntannen und Fichten am Donaustadion (Eingang Jahnstraße). Verkaufstage sind: 8. Dezember, 12 bis 17 Uhr, 9. Dezember, 10 bis 15 Uhr, 15. Dezember, 12 bis 17 Uhr, 16. Dezember, 10 bis 15 Uhr, 22. Dezember, 12 bis 17 Uhr, 23. Dezember, 10 bis 15 Uhr. Der Erlös kommt der Jugend des Vereins zugute.

Oder die Fußballabteilung aus Emmingen: Am 16. Dezember von 13 bis 17 Uhr startet sie einen Christbaumverkauf auf dem Sportplatz in Emmingen.