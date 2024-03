SUV-Besitzer gehen schwierigen Zeiten entgegen: In Paris will die Stadtverwaltung für diese Fahrzeugkategorie die Parkgebühren exorbitant erhöhen. Und wenn man die politische Szene analysiert, könnte das mittelfristig auch in Tübingen auf der Agenda stehen.

Davon werde ich eher nicht betroffen sein. Tübingen könnte man links liegen lassen, und schließlich nutze ich seit gut einem Jahr ein eher kleiner geratenes Auto. Erstmals aus fernöstlicher Produktion, wenn auch nicht aus Überzeugung.

Aber das Autole hat seine Vorteile. Jedenfalls scheint seither mein einst enges Garagentor in die Breite gewachsen zu sein. Im Gegensatz zu jedwedem Vorgängermodell passt es ungestreift und ohne die Rückspiegel einzuklappen in beiden Richtungen durch.

Erinnerungen ans erste Auto

Und dann erinnert es mich an mein allererstes Auto vor sechzig Jahren. Es hat sogar wie der damalige VW-Käfer immer noch eine richtige Handbremse. Da bin ich echt froh drum. Man kann mitten im Berg halten und wieder anfahren, ohne befürchten zu müssen, dass irgendwo die Elektronik streikt.

Allerdings ist eine gewisse defensive Fahrweise Pflicht. Überholen könnte problematisch sein. Also habe ich es in mehr als einem Jahr nur ein einziges Mal praktiziert. Das Ergebnis war nämlich blöd. Ich steckte danach mit Kleinwagen wie im Sandwich zwischen zwei Brummis und musste mich deren Fahrtempo anpassen.

Ein Hoch auf die Baustellenampel

Aber das passive Überholen scheint zu klappen. Quasi zur Unzeit unterwegs, als zwischen Meßkirch und Sigmaringen sämtliche Amazon-Sprinter ausschwärmten, wurde ich von einem ganzen Geschwader überholt. Bei Sigmaringen stand jedoch eine segensreiche und wohltuend langsam programmierte Baustellenampel: Sie hatte alle ausgebremst. Hurra, ich war (fast) genauso flott. Oh heilix Blechle.

Und übrigens: Meine Enkelin liebt mein kleines Auto. Denn es sei sehr sparsam im Verbrauch und es scheint einen nahezu unerschöpflichen Tank zu haben. Blöd nur, dass es keinen Pferdeanhänger ziehen kann. Mein VW-Käfer hätte das einst gekonnt. Zumindest gaukelte es die Werbung vor. In der Wochenschau wurde Ende der 50er Jahre regelmäßig sogar ein Käfer gezeigt, der einen Brummi abschleppte. Aber vielleicht war das schon eine Vorstufe heutiger Fake News.