Singen ist ihre Leidenschaft ‐ das hat Nicole Scholz am vergangenen Freitag einem großen Publikum vor dem Bildschirmen bei der Casting-Show „Voice of Germany“ in Sat.1 unter Beweis gestellt. Sie überzeugte die Jury zunächst bei den „Blind Auditions“ und schied anschließend nach den „Battles“ aus. Trotzdem möchte sie die Erfahrung nicht missen.

Nicole Scholz ist häufig Gast in Tuttlingen

Nicole Scholz kommt aus Steißlingen, kennt aber auch die Bühnen in Tuttlingen ‐ egal ob bei der Kneipentour, privaten Anlässen oder im Bierzelt beim Honberg-Sommer. Und sie kommt „immer wieder gerne nach Tuttlingen“, erzählt Scholz, die bereits im Kindergarten das Singen für sich entdeckte.

„Als ich mit elf Jahren einen Auftritt an der Fasnet auf der Bühne hatte und mich die Leute gefeiert haben, war für mich klar, dass Musik das ist, was ich auch weiterverfolgen möchte“, sagt die 27-Jährige.

Lieber „The Voice“ als „DSDS“

Bereits mit 15 Jahren bewarb sie sich erstmals bei der Sat.1-Show „Voice of Germany“. Damals reichte es noch nicht für den TV-Auftritt. Nach ihrem Abitur und ihrer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau arbeitet sie mittlerweile in der Hotellerie an der Rezeption.

Zur finalen Auswahlrunde musste ich im Frühjahr nach Berlin reisen. Nicole Scholz

Im vergangenen November startete sie dann einen neuen Anlauf bei „The Voice of Germany“. Eine ganz bewusste Entscheidung. „Ich habe die Sendung schon immer gerne angeschaut und bin von den grandiosen Stimmen und Talenten, die dort mitmachen, begeistert. Ich finde es um einiges wertiger als DSDS, auch im Umgang mit den Teilnehmern“, betont sie.

Bis sie allerdings zu den aus dem TV bekannten „Blind Auditions“ kam, war es ein langer Weg. Sie bewarb sich zunächst mit einem Video und einem ausgefüllten Fragebogen. Danach hieß es warten, bis schließlich die Information kam, dass sie in die engere Auswahl kam. Es folgten erste Telefoninterviews.

„Zur finalen Auswahlrunde musste ich im Frühjahr nach Berlin reisen und habe dafür Songs vorbereitet, die ich vor einem ausgewählten Kreis und dem Sender präsentiert habe“, erinnerte sie sich.

Ein Platz unter den 150 Besten

Nach einer erneuten Wartezeit kam die Nachricht, dass sie bei den „Blind Auditions“ dabei ist. Die Folgen wurden bereits im Juni aufgenommen und am vergangenen Freitag ausgestrahlt. „Ich habe mich riesig gefreut, als ich es erfahren habe. Es war für mich das Größte, was mir hätte passieren können. Ich war schließlich unter den 150 Besten dabei“, berichtete sie stolz.

Ich war zu dem Zeitpunkt voller Adrenalin und wollte nur singen, abliefern und alles an Energie rauslassen. Nicole Scholz

Im Studio mit wurde es dann ernst. Viele Augen und Kameras waren auf sie gerichtet. „Es war für mich surreal, als ich dort gestanden und vor der Jury und dem Publikum aufgetreten bin“, berichtet die Sängerin. Die Ausgangssituation. Während das Talent mit Mikrofon auf der Bühne steht, sitzen vier prominente Musiker ‐ ohne die Sängerin oder Sänger zu sehen ‐ auf einem Stuhl. Gefällt ihnen das, was sie hören, drücken sie auf einen Buzzer und ihr Stuhl dreht sich herum.

Ein Auftritt voller Adrenalin

Im Fall von Nicole Scholz saßen neben Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel und Ronan Keating auch die deutsche Rapperin Shirin David und Schlagersänger Giovanni Zarrella in der Jury.

„Ich war zu dem Zeitpunkt voller Adrenalin und wollte nur singen, abliefern und alles an Energie rauslassen. Deswegen war ich vermutlich auch nicht nervös. Im Gegenteil: Ich war so glücklich in dem Moment“, beschrieb sie ihre Empfindungen.

Während ihrem Auftritt habe sie nicht daran gedacht, ob sich einer der Prominenten umdreht. „Ich habe mich auf das Publikum und meinen Song „Call me“ konzentriert“, so Scholz.

Warum sie sich für Giovanni Zarrella entschied?

Ihre Performance überzeugte ‐ allen voran zeigte sich Giovanni Zarrella begeistert von ihrer Stimmgewalt. Er schlug auf den Buzzer und drehte sich um, kurze Zeit später auch Shirin David. „Ich habe mich während des Songs gefreut, als sich die Promis zu mir umdrehten.“

Ich wäre gerne in die Teams von Ronan Keating und Bill und Tom Kaulitz gegangen. Nicole Scholz

Nicole Scholz hatte damit die Wahl, in welches Team sie gehen wollte. Sie entschied sich für den Italiener. „Ich wäre gerne in die Teams von Ronan Keating und Bill und Tom Kaulitz gegangen, aber ihre Teams waren schon voll. Ich habe mich schließlich für Giovanni entschieden, weil ich gemerkt habe, dass er Feuer und Flamme von mir war und von meinem Auftritt geschwärmt hat“, erklärte sie ihre Entscheidung.

Das Aus ohne Groll

Das Battle mit Nicole Scholz als Herausforderung der nächsten Runde bei „The Voice of Germany“ strahlte Sat.1 direkt nach den „Blind Auditions“ am Freitagabend bereits aus. Aufgezeichnet wurde das Battle ebenfalls im Sommer. Davor war Nicole Scholz mehrere Tage in Berlin, drehte Interviews und wurde von Zarrella und seinem Team beraten.

Welchen Song sie singen sollte, erfuhren die Sängerinnen erst wenige Tage vor dem Battle. Somit mussten sie viel im Hotel üben. In ihrem Fall: „Prisoner“. „Ich musste gegen Lizi Gozalishvili antreten und bin leider nicht weitergekommen, weil sich Giovanni für sie entschieden hatte. Ich bin aber komplett fein mit der Entscheidung und gönne es ihr von Herzen. Letztlich ist es eine Geschmackssache gewesen“, so die Steißlingerin.

Nach der TV-Ausstrahlung, die ich ganz entspannt vor dem Bildschirm verfolgen konnte, haben mich sehr viele Nachrichten und Anfragen erreicht. Nicole Scholz

Ihre beiden TV-Auftritte vor einem Millionenpublikum behält sie in positiver Erinnerung. „Ich gehe meinen Weg trotzdem weiter und nehme sehr viel Energie und Erfahrung mit, die ich nicht missen möchte, gerade was die Studio- und TV-Arbeit betrifft. Ich habe viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Nach der TV-Ausstrahlung, die ich ganz entspannt vor dem Bildschirm verfolgen konnte, haben mich sehr viele Nachrichten und Anfragen erreicht, die ich erst noch alle abarbeiten muss. Ich bin richtig überhäuft worden damit, was mich sehr freut“, erklärte die 27-Jährige. Sie habe nur positive Rückmeldungen erhalten.

Und wer weiß ‐ vielleicht war es trotz ihres Ausscheidens bei den Battles nicht der letzte Auftritt bei „The Voice of Germany“. Einer erneuten Bewerbung ist Nicole Scholz nicht abgeneigt. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei.

Die Folge zehn von „The Voice of Germany“ mit Nicole Scholz ist kostenlos auf der Streaming-Plattform joyn.de und auf sat1.de verfügbar.